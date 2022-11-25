Один снегопад оставил после себя 8 сантиметров снега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и в Свердловской области стала по-настоящему зимней. За время снегопада в Екатеринбурге выпало 8 сантиметров снега. По данным метеостанции Екатеринбурга, высота снежного покрова утром 25 ноября составила 17 см, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». Снег закончился около часа ночи. Всего выпало 11 мм осадков: 9 мм до 20:00 24 ноября и 2 мм после.

В Шамарах выпало 8 мм снега, в Верхнем Дуброво - 7 мм снега, в Каменске-Уральском и Сысерти - 6 мм снега.

Сразу после снегопада в области стало холодать. И днем 25 ноября из-за морозов воздух не успеет прогреться. Днем и ночью в Екатеринбурге 25 ноября будет от -14 до -16 градусов по Цельсию. Из-за северного направления ветра температура воздуха будет ощущаться морозней, чем есть на самом деле: -22... -26 градусов по Цельсию.

Температура воздуха в Свердловской области 25 ноября днем составит от -14 до -19 градусов по Цельсию, ночью - от -22 до -27, на севере и северо-востоке - от -28 до -30, на юго-западе - от -10 до -12.

26 ноября и 27 ноября в Екатеринбурге погода будет пасмурной. 26 ноября утром пройдет небольшой снегопад. Днем температура воздуха составит -18... -20, ночью - до -20. 27 ноября в Екатеринбурге будет -13... -16, ночью: -18... -20. Направление ветра сменится на южное.