Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 ноября 2022 5:28

Морозы не уйдут из Свердловской области все выходные

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области 25 - 27 ноября 2022 года
Дарья ВОРОНИНА
Один снегопад оставил после себя 8 сантиметров снега.

Один снегопад оставил после себя 8 сантиметров снега.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и в Свердловской области стала по-настоящему зимней. За время снегопада в Екатеринбурге выпало 8 сантиметров снега. По данным метеостанции Екатеринбурга, высота снежного покрова утром 25 ноября составила 17 см, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». Снег закончился около часа ночи. Всего выпало 11 мм осадков: 9 мм до 20:00 24 ноября и 2 мм после.

В Шамарах выпало 8 мм снега, в Верхнем Дуброво - 7 мм снега, в Каменске-Уральском и Сысерти - 6 мм снега.

Сразу после снегопада в области стало холодать. И днем 25 ноября из-за морозов воздух не успеет прогреться. Днем и ночью в Екатеринбурге 25 ноября будет от -14 до -16 градусов по Цельсию. Из-за северного направления ветра температура воздуха будет ощущаться морозней, чем есть на самом деле: -22... -26 градусов по Цельсию.

Температура воздуха в Свердловской области 25 ноября днем составит от -14 до -19 градусов по Цельсию, ночью - от -22 до -27, на севере и северо-востоке - от -28 до -30, на юго-западе - от -10 до -12.

26 ноября и 27 ноября в Екатеринбурге погода будет пасмурной. 26 ноября утром пройдет небольшой снегопад. Днем температура воздуха составит -18... -20, ночью - до -20. 27 ноября в Екатеринбурге будет -13... -16, ночью: -18... -20. Направление ветра сменится на южное.

Погода