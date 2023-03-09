На Урале спасатели на руках вытащили собаку, провалившуюся в карьер

Пострадавшая собака жалобно скулила. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Кушве спасатели вытащили собаку, которая провалилась в глубокий карьер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Жители Кушвы находились около памятника в честь первооткрывателя богатейшего месторождения руды - Степана Чумпина. Внимание уральцев привлек собачий лай, который доносился вокруг. Оказалось, что недалеко от монумента в карьер провалилась собака. Пострадавшая сидела в сугробе и не могла выбраться самостоятельно.

- Спасатели вечером, 8 марта, прибыли по адресу. В карьер они спускались на веревках. А затем на руках вытащили собаку. Животное в настоящий момент находится у хозяев, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Питомец был в стрессе после такого неудачного падения. Несмотря на ощутимую высоту, с которой упала собака, повреждений она не получила. Спасатели поблагодарили уральцев, которые не прошли мимо и вызвали сотрудников МЧС.

Ранее, волонтерам удалось спасти рыжего кота Сеню от мучителя-блогера. Мужчина ложился на котика, как на подушку. Устраивал Сене экстремальные тренировки и сжимал его лапки. Теперь Сеню выхаживают волонтеры фонда «ЗООзащита».