Главный детский невролог Свердловской области рассказал о синдроме усталости третьей четверти и как помочь школьникам

В третьей четверти дети и подростки подвергаются особым нагрузкам.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В российских школах идет третья четверть. Именно она считается самым сложным временем в учебном годе: третья четверть длится дольше остальных, к ее концу дети бывает «выжаты как лимон». Главный детский невролог Свердловской области Алексей Сулимов рассказал, какие проблемы со здоровьем школьников возникают из-за симптома усталости третьей четверти и как их минимизировать.
Что такое синдром усталости третьей четверти
Это состояние сильной усталости и слабости, которое может возникнуть у школьника из-за продолжительной учебы.
- Называть можно по-разному, суть одна – школьники требуют повышенного внимания со стороны взрослых в эти периоды. Важно не пропустить такой момент. Но астенический синдром в чистом виде нечасто ставят как диагноз, с подобными жалобами ребенка мало кто приводит к докторам. Хотя заниматься лечением необходимо, пока истощение не стало хроническим, - предупреждает Алексей Сулимов.
Как понять, есть ли у школьника синдром усталости третьей четверти и переутомление
На это могут указать следующие признаки:
Апатия
Жалобы на недомогание
Повышенная тревожность
Плаксивость
Ребенка подолгу невозможно разбудить
У ребенка снижен интерес к новому
Ухудшается процесс роста и взросления
Обостряются хронические заболевания и появляются новые заболевания
Падает зрение
Страдает сердечно-сосудистая и нервная системы
Появляются проблемы с осанкой и мышечным корсетом
- Как только человек «скрючился», ломается нормальное расположение внутренних органов. В итоге замкнутый круг - форсирование нагрузок для более высоких результатов в учебе вызывает усталость, она ухудшает функциональные и умственные способности – снижается успеваемость. Легче не допустить подобное, чем позже пытаться разорвать порочную закономерность, - говорит Алексей Сулимов.
Как предотвратить синдром усталости третьей четверти
Врачи считают, что для предотвращения переутомления у школьников нужно соблюдать не просто строгий, а даже жесткий режим дня: своевременные сон, еда и прогулки, а также соблюдение режима труда и отдыха.
- Сейчас идет наиболее длинная учебная четверть, календарными датами попадающая на весну. Когда и без того напоминают о себе хронические патологии, наступает авитаминоз. Чаще всего именно в марте-апреле потребность организма в росте увеличивается, а ребенок приходит к этому моменту уставшим, энергии ни на что нет, - говорит Алексей Сулимов.
Как помочь школьнику в третьей четверти
Во-первых, нужно организовать ему полноценный сон – это поможет избежать чрезмерной раздражительности, снижения качества внимания и памяти.
- Во время сна вырабатывается очень важный гормон роста соматропин, его нехватку организм замещает выработкой кортизола, гормона стресса и активности. Дефицит соматропина сказывается на обмене веществ, проявляется в виде плохого настроения, чувства постоянной усталости и нехватки энергии для жизни. Снижается мышечная масса, сила и выносливость с одновременным увеличением количества абдоминального жира, - поясняет невролог Алексей Сулимов.
Во-вторых, наладить режим питания. Плох и тот вариант, когда ребенок уходит в школу на голодный желудок, и тот вариант, когда он ест непосредственно перед уроками. В первом случае ему не будет хватать микроэлементов, чтобы мозг усваивал новый учебный материал. Во втором – из-за активного процесса пищеварения внимание будет рассеяно. Врачи предлагают есть дома заранее, чтобы ребенок чувствовал сытость, но не переедание.
В-третьих, следить за тем, чтобы школьник находился на свежем воздухе как можно больше. Нужно увеличить пешеходный маршрут любыми доступными способами, например позволить пройти самостоятельно одну остановку или до магазина.
В-четвертых, дозировать время пользования гаджетами и не позволять детям «сидеть» в них во время еды.
- Помните, это не просто нагрузка на глаза, но и «подтормаживание» мозга. Вообще, я за то, чтобы для связи с родными школьникам давали обычные кнопочные телефоны, - говорит Алексей Сулимов.