Главный детский невролог Свердловской области рассказал о синдроме усталости третьей четверти и как помочь школьникам

В третьей четверти дети и подростки подвергаются особым нагрузкам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В российских школах идет третья четверть. Именно она считается самым сложным временем в учебном годе: третья четверть длится дольше остальных, к ее концу дети бывает «выжаты как лимон». Главный детский невролог Свердловской области Алексей Сулимов рассказал, какие проблемы со здоровьем школьников возникают из-за симптома усталости третьей четверти и как их минимизировать.

Что такое синдром усталости третьей четверти

Это состояние сильной усталости и слабости, которое может возникнуть у школьника из-за продолжительной учебы.

- Называть можно по-разному, суть одна – школьники требуют повышенного внимания со стороны взрослых в эти периоды. Важно не пропустить такой момент. Но астенический синдром в чистом виде нечасто ставят как диагноз, с подобными жалобами ребенка мало кто приводит к докторам. Хотя заниматься лечением необходимо, пока истощение не стало хроническим, - предупреждает Алексей Сулимов.

Как понять, есть ли у школьника синдром усталости третьей четверти и переутомление

На это могут указать следующие признаки:

Апатия

Жалобы на недомогание

Повышенная тревожность

Плаксивость

Ребенка подолгу невозможно разбудить

У ребенка снижен интерес к новому

Чем грозит переутомление школьникам

Ухудшается процесс роста и взросления

Обостряются хронические заболевания и появляются новые заболевания

Падает зрение

Страдает сердечно-сосудистая и нервная системы

Появляются проблемы с осанкой и мышечным корсетом

- Как только человек «скрючился», ломается нормальное расположение внутренних органов. В итоге замкнутый круг - форсирование нагрузок для более высоких результатов в учебе вызывает усталость, она ухудшает функциональные и умственные способности – снижается успеваемость. Легче не допустить подобное, чем позже пытаться разорвать порочную закономерность, - говорит Алексей Сулимов.

Как предотвратить синдром усталости третьей четверти

Врачи считают, что для предотвращения переутомления у школьников нужно соблюдать не просто строгий, а даже жесткий режим дня: своевременные сон, еда и прогулки, а также соблюдение режима труда и отдыха.

- Сейчас идет наиболее длинная учебная четверть, календарными датами попадающая на весну. Когда и без того напоминают о себе хронические патологии, наступает авитаминоз. Чаще всего именно в марте-апреле потребность организма в росте увеличивается, а ребенок приходит к этому моменту уставшим, энергии ни на что нет, - говорит Алексей Сулимов.

Как помочь школьнику в третьей четверти

Во-первых, нужно организовать ему полноценный сон – это поможет избежать чрезмерной раздражительности, снижения качества внимания и памяти.

- Во время сна вырабатывается очень важный гормон роста соматропин, его нехватку организм замещает выработкой кортизола, гормона стресса и активности. Дефицит соматропина сказывается на обмене веществ, проявляется в виде плохого настроения, чувства постоянной усталости и нехватки энергии для жизни. Снижается мышечная масса, сила и выносливость с одновременным увеличением количества абдоминального жира, - поясняет невролог Алексей Сулимов.

Во-вторых, наладить режим питания. Плох и тот вариант, когда ребенок уходит в школу на голодный желудок, и тот вариант, когда он ест непосредственно перед уроками. В первом случае ему не будет хватать микроэлементов, чтобы мозг усваивал новый учебный материал. Во втором – из-за активного процесса пищеварения внимание будет рассеяно. Врачи предлагают есть дома заранее, чтобы ребенок чувствовал сытость, но не переедание.

В-третьих, следить за тем, чтобы школьник находился на свежем воздухе как можно больше. Нужно увеличить пешеходный маршрут любыми доступными способами, например позволить пройти самостоятельно одну остановку или до магазина.

В-четвертых, дозировать время пользования гаджетами и не позволять детям «сидеть» в них во время еды.

- Помните, это не просто нагрузка на глаза, но и «подтормаживание» мозга. Вообще, я за то, чтобы для связи с родными школьникам давали обычные кнопочные телефоны, - говорит Алексей Сулимов.