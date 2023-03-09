На трассе в Свердловской области столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ

На трассе организовано реверсивное движение. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Днем 9 марта на Пермском тракте столкнулось сразу четыре транспортных средства, среди них есть пассажирский автобус. Из-за ЧП госавтоинспекторам пришлось организовать реверсивное движение, уточняют в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

- Около 12:40 часов на 232-м километре автодороги Пермь - Екатеринбург по причине несоблюдения дистанции произошло столкновение четырех транспортных средств: грузовых автомобилей МАН, КамАЗ, Mercedes и рейсового автобуса, осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту Екатеринбург - Красноуфимск, - сообщают «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.

В массовой аварии люди не пострадали. Сейчас на месте инцидента находятся сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства происшествия. Сейчас на трассе действует реверсивное движение.

Фото с места ЧП. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД по Екатеринбургу водителей и пешеходов уже предупредили об опасных дорожных условиях из-за сильного снегопада, который обрушился на область 9 марта. Сотрудники напомнили о соблюдении безопасного скоростного режима.

- Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, - говорят в ГИБДД по Екатеринбургу.