Вакцинация от клещевого энцефалита в Екатеринбурге и Свердловской области: какую и когда ставить

"Подцепить" клеща уральцы могут даже в автобусе или трамвае, если рядом с ними едут люди, которые возвращаются из леса или садового участка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область, как и вся территория Большого Урала, относится к территориям, где есть высокая активность клещей и, следовательно, большой шанс заразиться клещевым энцефалитом. Учитывая это, уральцы часто делают, как это называют в народе, «прививку от клеща». Исполняющий обязанности главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов рассказал, какие вакцины и для каких категорий уральцев есть в 2023 году, когда их ставить и как обезопасить себя от укуса клеща в сезон-2023.

Какую прививку поставить от клещевого энцефалита

В Свердловскую область весной 2023 года привезены вакцины «Клещ-Э-Вак», «ЭнцеВир» для детей и «ЭнцеВир» для взрослых, преимущественно пожилых людей.

Сколько стоит прививка от клещевого энцефалита

Если человек никогда не делал прививку от клеща, если у него был большой перерыв в постановке вакцины, то в таком случае он может пройти первый этап вакцинации бесплатно. Также бесплатна эта прививка детям и пожилым.

Если же человеку надо ревакцинироваться, то прививка будет платной.

Где поставить прививку от клещевого энцефалита в Екатеринбурге

В начале марта-2023 вакцины от клещевого энцефалита были завезены во все взрослые и детские поликлиники города. Сделать прививку от клещевого энцефалита можно во всех медучреждениях Свердловской области.

Кому нужна прививка от клещевого энцефалита

В первую очередь вакцинация рекомендована всем тем уральцам, чья профессия связана с лесами, природой. Это специалисты лесоводческих хозяйств, садоводы, работники медицины катастроф, работники, которые занимаются благоустройством кладбищ, лесных парков.

- Вообще все население, которое проживает на Урале, в Свердловской области, мы все находимся в группе риска. Нет гарантии, что клещ не присосется, когда мы будем ехать в трамвае, в автобусе, когда в этом же транспорте находится человек, который возвращается из леса, садов, с букетом цветов. Когда едем по трассе, мы выходим из машины на придорожную часть. Да, она безлесная, но там есть трава, а это тоже риск. Это наша природная очаговая инфекция, - предупреждает Александр Харитонов.

Когда ставить прививку от клещевого энцефалита в Екатеринбурге

Вакцину можно ставить круглый год. Однако стоит понимать, что после вакцинации человек должен избегать встречи с паразитом две недели. Уральские врачи, учитывая специфику региона, рекомендуют придерживаться классического порядка постановки вакцины.

– Мы рекомендуем классический порядок вакцинации. Первую прививку ставят осенью тем, кто никогда не вакцинировался или имеет большой промежуток между прививками. Вторую – в феврале-марте, чтобы к майским праздникам был хороший иммунитет. Именно после второй прививки иммунная система уже хорошо вырабатывает иммунные тела. Через год после второй вакцинации делается третья прививка. И затем раз в 3 года идет ревакцинация 1 дозой, – пояснил Александр Харитонов.

Прививка от клещевого энцефалита детям – когда

Врачи рекомендуют ставить прививку от инфекции детям в возрасте от 15 месяцев. По уровню вакцинации от клещевого энцефалита мы видим, что у детей не такой хороший охват, как мог бы быть. При этом родители должны помнить, что дети нередко могут быть летом на садовых участках с бабушками и дедушками. Садовые участки – это те территории, где есть клещи, напомнил Александр Харитонов.

Что делать, если давно не делал прививку от клещевого энцефалита и пропустил срок ревакцинации

Медицинские работники успокаивают: нередко уральцы могут обойтись без повторного полного курса ревакцинации, если им позволяет это состояние здоровье.

Проверить это можно в медлабораториях. Уровень напряженности иммунитета проверяют в любой лаборатории, которая имеет лицензию на такие процедуры. Результаты анализа крови можно отнести участковому или лечащему врачу, который оценит, сколько антител есть в организме. Если их достаточно, можно продолжить ревакцинацию. Если нет – тогда стоит пройти весь курс вакцинации от инфекции.

Как человек чувствует себя после прививки от клещевого энцефалита

Как правило, сейчас проблем практически нет. Большинство людей переносит прививку от клеща спокойно и без негативных реакций.

Что делать, если укусил клещ

Нужно как можно раньше обратиться в травмпункт. Там бесплатно окажут медицинскую помощь по удалению клеща и организуют введение противоклещевого иммуноглобулина. Врачу нужно будет обязательно удостовериться в том, делали ли вам прививку от инфекции и когда это было. Поэтому с собой нужно взять документы и прививочный сертификат.

- До введения иммуноглобулина обязательна проверка самого клеща на энцефалит и другие клещевые инфекции. Если с клещевым энцефалитом все понятно, то есть другие инфекции, тот же боррелиоз или болезнь Лайма. Надо ее профилактировать, чтобы не развилась клиника: нужно своевременно принимать антибиотики, которые назначит врач, это очень важно. Поэтому рекомендуется обследовать клеща на все инфекции, - говорит Александр Харитонов.