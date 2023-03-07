У девочки темные волосы и карие глаза. Фото: ДПСО "Прорыв"

В Екатеринбурге пропала 12-летняя школьница Ирина Черевеченко. Она перестала выходить на связь 6 марта, с тех пор о ее местонахождении неизвестно. Поисками занимаются сотрудники полиции и поисковый отряд «Прорыв».

- 6 марта в районе 19.00 Ирина Черевеченко ушла с адреса Ухтомская, 22, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, ранее не уходила. На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, - уточняют в пресс-группе ГУ МВД России по Екатеринбургу.

Рост школьницы около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. На момент ухода была одета в черную шапку, серую куртку, черные ботинки.

Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о ее местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-08 или 02 (102 по мобильному).

До этого также в Екатеринбурге пропала школьница. 16-летнюю девочку искали более четырех дней, но ее удалось найти 4 марта.