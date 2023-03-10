Всевидящий «золотой стандарт»! Обследование в МНТК «Микрохирургия глаза» поможет остановить глаукому

Фото: Константин БРУСНИЦЫН

Как вовремя обнаружить и остановить глаукому, рассказала заведующая консультативно-диагностической поликлиникой Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Екатерина Мурашова.

– Екатерина Михайловна, глаукому называют бичом 21 века. Что это за заболевание?

– Глаукома – это хроническое заболевание глаз. Оно приводит, к сожалению, к слепоте, если не наблюдаться и не лечиться. Повышение внутриглазного давления вызывает атрофию зрительного нерва и сужение поля зрения. Такие симптомы появляются при глаукоме уже на развитой или далеко зашедшей стадии. На начальном уровне мы, как правило, никаких симптомов от пациентов не регистрируем. В этом опасность глаукомы. Поэтому важно прийти и провериться.

Фото: Константин БРУСНИЦЫН

– Один из признаков глаукомы – изменение внутриглазного давления, которое может быть и переменным. Как вы определяете это, если в ходе обследования у пациента внутриглазного давления нет?

– Для этого мы проводим комплексное обследование – это «золотой стандарт» при выявлении диагноза глаукомы. В него входит компьютерная периметрия для детального изучения полей зрения, выявляем скрытые скотомы – участки в пределах поля зрения, в котором зрение ослаблено или полностью отсутствует. Проводим оптическую когерентную томографию, когда послойно сканируется головка зрительного нерва, а также ганглиозные клетки сетчатки, которые в первую очередь страдают при повышении внутриглазного давления. Даже если на приеме у врача цифры давления не критичны, то данное обследование покажет, что зрительный нерв чувствует себя неважно, что цифры имеют колебательный характер. Также обследуем толщину роговицы, потому что для каждой толщины – свои параметры и цифры внутриглазного давления в зависимости от формы глазного яблока.

Фото: Константин БРУСНИЦЫН

– Коварство заболевания в том, что оно не проявляется долгое время?

– Да, чаще всего не проявляется у людей молодого возраста, в том числе – старше 40 лет. Глаукома начинается чаще на одном глазу, потом на другом. Бывает, пациенты обращаются с высокими цифрами внутриглазного давления, но ничего не ощущают.

Когда глаукому выявляем на развитой стадии, прибегаем к разным видам лечения – хирургическим и лазерным операциям, назначению капель, чтобы глаукома не прогрессировала.

Поэтому мы призываем пациентов к ранней диагностике. А людям старше 40 лет рекомендуем ежегодно проходить полноценное обследование. Для этого наши подразделения МНТК «Микрохирургия глаза» оснащены современным высокоточным оборудованием и обеспечены квалифицированными врачами. Диагностика дает возможность выявить болезни глаз на ранней стадии и своевременно оказать помощь, чтобы стабилизировать и сохранить функции глаз в трудоспособном возрасте.

Фото: Константин БРУСНИЦЫН

Консультативно-диагностическая поликлиника Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» приглашает на комплексное обследование глаз по адресу:

г. Екатеринбург ул. Радищева, 41 (вход с ул. Шейнкмана).

Тел. (343) 371-42-44, 374-43-45.

Записаться на прием можно по e-mail: polyclinic@eyeclinic.ru

Фото: «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»

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