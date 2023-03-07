Весна для суперженщин Урала

В честь весеннего женского праздника «Комсомольская правда» уделила внимание одним из лучших женщин-тружениц

В Международный женски день 8 Марта получает поздравления прекрасная половина человечества - любимые мамы и бабушки, жены и дочки, подруги и соседки, одноклассницы и коллеги. В честь весеннего женского праздника «Комсомольская правда» уделила внимание одним из лучших женщин-тружениц. Знакомьтесь - жительницы Екатеринбурга, достойные внимания, уважения и поздравлений.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Этот весенний праздник символизирует красоту, нежность, доброту и любовь - все то, что женщины привносят в наш мир. Вечной загадкой остается для мужчин, как вам удается все успевать: добиваться успехов в профессиональной и общественной деятельности, воспитывать детей, хранить уют в доме и мир в семье. Ваше стремление к совершенству, внимательный хозяйский взгляд и желание все обустроить и наилучшим образом организовать служат движущей силой многих важных для региона проектов. В Свердловской области делается все необходимое для того, чтобы создать для вас, дорогие женщины, комфортные условия для жизни, плодотворного труда и самореализации. Строятся школы, детские сады, жилые дома, совершенствуется система здравоохранения, своевременно выплачиваются федеральный и региональный материнские капиталы, осуществляется комплексная поддержка многодетных семей.

Дорогие женщины!

Благодарю вас за душевную щедрость, неравнодушие, терпение и заботу, с которыми вы меняете жизнь к лучшему. Благодаря вам сохраняются и укрепляются такие важные ценности, как милосердие и сострадание, стабильность и согласие в обществе. Желаю вам доброго здоровья, весеннего настроения, душевного тепла, радости, счастья, благополучия, заботы и поддержки близких людей!

Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев

Фото: Архив Татьяны Яровой

ТАТЬЯНА ЯРОВАЯ: НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКРЕННЕЙ

В АО «Екатеринбурггаз» Татьяна Яровая трудится с 2006 года. На предприятии знают и ценят ее как опытного специалиста. По итогам 2022 года она вошла в топ-5 сотрудников предприятия.

В подчинении старшего мастера службы домовых сетей производственного управления № 1 Татьяны Александровны находятся 33 человека.

- Мы проводим техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Людям важно, чтобы пользование газом было безопасным в эксплуатации.

Трудолюбие Татьяна впитала с молоком матери. Она родилась в Свердловске (Екатеринбург) в рабочей семье. Мама была крановщицей, папа - сварщиком. Брат пошел по стопам отца и тоже стал сварщиком. Татьяна также выбрала и получила рабочую специальность - монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения.

Личная жизнь Татьяны наполнена интересами любимой семьи, где и тыл надежный, и душа радуется. Каждый вечер после работы ее встречают любимая дочка и две маленькие собачки. Муж выполняет свой гражданский долг - участвует в специальной военной операции. Мама с дочкой ждут с победой любимого мужа и папу.

В доме Татьяны всегда пахнет вкусной выпечкой. Мамино увлечение кулинарией перенимает и дочка.

- Все свободное время я посвящаю семье, - говорит о хобби Татьяна. - Увлекаюсь кулинарными изысками, а еще люблю прогулки на свежем воздухе. Скоро весна, и я очень жду это время года, когда природа просыпается и расцветает.

В преддверии Международного женского дня Татьяна Яровая поздравила всех женщин:

- От себя хочу поздравить всех мам и бабушек с 8 Марта! Настоящая женщина, на мой взгляд, должна обладать в первую очередь женственностью, должна быть наполнена улыбками, любовью, быть разумной, загадочной, целеустремленной и искренней.

Я горжусь тем, что у меня есть прекрасная семья и любимая работа. Жизнь прекрасна, и в ней, надеюсь, у меня будет еще много интересных событий и достижений, о которых еще не догадываюсь.

Фото: Архив Надежды Климовой

НАДЕЖДА КЛИМОВА УПРАВЛЯЕТСЯ СО СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ

Надежда Климова - электрогазосварщик 5 разряда. Последние шесть лет работает на участке Центральной ремонтной службы локальных котельных Верх-Исетского и Железнодорожного районов Екатеринбурга - Свердловского филиала ПАО

«Т Плюс». Единственная женщина-сварщик в компании! В мужском коллективе ее ценят как отличного специалиста. «Все бы мужики работали так!» - характеризуют Надежду Климову в ремонтной службе. В составе разъездной бригады она выезжает в котельные, когда необходим ремонт с проведением сварочных работ. Надежда обслуживает 12 котельных. Для нее важно ремонтировать качественно, чтобы оборудование работало надежно, а котельные бесперебойно обеспечивали екатеринбуржцев теплом.

- Труд работников котельных ценен, потому что они дают тепло и благополучие в дома, - говорит Надежда Климова.

Она родилась в Кушве. Сначала училась в Сухом Логу. Получила профессии повара, крановщика. В 1984 году выучилась на электрогазосварщика в Свердловске. Здесь и осталась.

Трудовой путь начала на закрытом заводе. Мастерство пришло с годами. И 22 года Надежда Валентиновна в профессии.

- Это нетрудно: держатель правильно берешь, и все. Вот аппарат, вот электрод, - показывает сварочный аппарат опытный электрогазо-сварщик Надежда Климова.

Семья Надежды Климовой по праву считается рабочей. Муж - крановщик, сын пошел по стопам отца и тоже стал крановщиком, потом получил еще одну рабочую профессию.

В доме Надежды тоже тепло и душевно - рядом любящая семья, кошка Шаня. Есть любимый дом и огород с теплицами на 13 сотках. Своим вареньем она с радостью угощает коллег. «У нас замечательная крупная вишня, груши, яблоки в саду», - говорит Надежда в преддверии цветущей весны.

И пока не сошел снег, на 8 Марта муж, сын и 11 мужчин-коллег традиционно подарят Надежде Валентиновне цветы, чтобы на сердце замечательной сварщицы, как и в домах горожан, было радостно и тепло.

Фото: архив Валерии Даниловой

ВАЛЕРИЯ ДАНИЛОВА: ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - ПОД КОНТРОЛЕМ

Валерия Данилова пять лет возглавляет химический цех ТЭЦ ТМЗ Свердловского филиала ПАО «Т Плюс».

Окончив химфакультет УрФУ, Валерия Данилова пришла работать на Академическую ТЭЦ лаборантом химанализа 4 разряда. Через полгода ей предложили должность аппаратчика химводоочистки 5 разряда.

В 2018 году узнала, что на ТЭЦ ТМЗ требуется начальник участка химводоочистки, и предложила свою кандидатуру. Перспективного специалиста утвердили.

- Постепенно вникла в работу. Коллектив меня принял, - поделилась она.

После преобразования участка в отдельный химцех стала его начальником. Так, от рабочей специальности выросла до руководителя. Под началом Валерии Валерьевны в цехе трудятся 12 человек, они ведут водно-химический режим станции.

- Мы следим за режимом работы котлов, чтобы соблюдались нормы и правила техники эксплуатации, - рассказала Валерия Данилова. - Если происходят нарушения, мы должны вовремя их устранять, чтобы оборудование не вышло из строя. Важно, чтобы потребитель получал воду и тепло надлежащего качества.

На предприятии Валерия встретила свою судьбу: познакомилась с мужем. Он работает на ТЭЦ ТМЗ начальником участка центральной ремонтной службы. Подрастает дочка, летом ей исполнится три года.

- У нас с мужем много общего - в одной отрасли работаем, - рассказала Валерия. - Любим спортом заниматься - бегом, а я еще и йогой. Стараемся помогать друг другу, чувствуем грань, где уступить или проявить инициативу.

Валерия родом из Краснотурьинска, куда часто ездит с семьей навестить маму и сестер.

- Мама тоже работала на ТЭЦ. Теперь и я в этой сфере, - говорит Валерия о трудовой династии.

Она старается все успевать и жить под девизом: не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

8 Марта Валерия Данилова пожелала всем девушкам:

- В наше время важно обладать гибкостью, проницательностью и мудростью. Хочу пожелать всем девчонкам, чтобы были независимыми, чтобы могли гордиться собой!

А коллектив гордится Валерией, которая с коллегами-энергетиками несет людям тепло и свет.

Фото: архив Екатерины Ивановой

НА СЧЕТУ - ОКОЛО 18 ТЫСЯЧ ОПЕРАЦИЙ: ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ВОЗВРАЩАЕТ ПАЦИЕНТАМ ЗРЕНИЕ

Екатерина Иванова - врач-офтальмохирург второго хирургического отделения Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза».

Она родилась в Асбесте, росла и училась в Екатеринбурге в семье врачей: мама - врач ультразвуковой диагностики, отец - офтальмохирург. Дочь тоже выбрала медицину делом своей жизни и продолжает дело отца - доктора медицинских наук Дмитрия Ивановича Иванова, который много лет работает в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза».

Она окончила Уральскую государственную медицинскую академию, прошла ординатуру на базе ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика Федорова в Москве.

И вот уже 12 лет Екатерина Иванова возвращает пациентам зрение. Она провела около 18 тысяч операций и около 30 тысяч консультаций пациентов, стала участником разработки новых технологий в офтальмохирургии.

Так, в 2019 году офтальмологи Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» отец и дочь Дмитрий и Екатерина Ивановы получили награду с международного конгресса в Германии за новую технологию хирургии глаукомы. Дмитрий Иванович изобрел и внедрил новую технологию, а Екатерина Дмитриевна вела пациентов, отслеживала и оценивала результаты.

- В моей работе важно постоянно совершенствовать знания и навыки, быть в курсе всех современных методик консервативного и хирургического лечения пациентов, - подчеркнула Екатерина Дмитриевна.

Работа и семья, где подрастает семилетняя дочка, - важные стимулы для Екатерины Ивановой. Не забывают в семье и об активном отдыхе. В свободное время любят путешествовать, а сама Екатерина занимается еще и тайским боксом.

Екатерина Иванова поздравила всех женщин с праздником 8 Марта:

- Я хочу пожелать реализоваться во всех сферах жизни, не бояться нового, быть сильными, но оставаться женщинами.

Фото: архив Ирины Алферьевой

ИРИНА АЛФЕРЬЕВА: К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ЭНЕРГОКОМПАНИИ ОТНОШУСЬ ВНИМАТЕЛЬНО

Ирина Алферьева - специалист по обслуживанию клиентов в Свердловском филиале АО «Энергосбыт плюс».

В день к ней обращаются до 100 клиентов. У кого-то она принимает документы, оплату, кого-то информирует по квитанциям за коммунальные услуги и т.д. Более 10 лет Ирина Алферьева работает в режиме приема граждан на очном потоке. По словам коллег, Ирина Александровна корректно и грамотно отвечает на вопросы клиентов.

Ирина начала свою трудовую деятельность в 1999 году, когда окончила техникум по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». На выбор профессии тогда повлияли в первую очередь родители, семья.

- С того момента вся моя работа была связана с общением с людьми, обслуживанием и взаимодействием, - говорит Ирина Александровна.

Коммуникабельность и бесконфликтность помогают Ирине в общении с разными людьми. За годы работы с клиентами она научилась решать их вопросы добром, терпением, пониманием.

- Мы пытается разобраться и помочь любому обратившемуся клиенту компании, - подчеркнула Ирина Алферьева.

Вечером, после работы, Ирину часто встречает любящий муж. Это говорит о теплых взаимоотношениях в семье. Семья, по мнению Ирины, является самым высоким достижением для каждой женщины. А сама она гордится своими двумя детьми и мужем. Они ее жизненная опора и смысл.

Дома Ирина - любящая жена, мама, а еще замечательный кулинар. Радует она вкусными тортиками своих домочадцев, а также коллег. Увлекается вышивкой, периодическим домашним обустройством и ремонтом.

- Главное - все успевать, - подчеркнула Ирина Александровна. - Для женщины важно излучать доброту, спокойствие и уверенность в семье и на работе. Этим она может зарядить окружающих.

Именно такие качества в Ирине Алферьевой ценят и коллеги, и клиенты компании «Энергосбыт плюс».

Фото: Татьяна Андреева

ЛОКОМОТИВ В РУКАХ ЖЕНЩИНЫ-МАШИНИСТА ОКСАНЫ СОКОЛОВОЙ

Свердловчанка Оксана Соколова - первая женщина-машинист в России, которая окончила курс обучения и получила права на управление электровозом.

В должности машиниста пассажирских поездов дальнего следования она будет трудиться на Свердловской железной дороге. Женщина-машинист будет водить локомотивы ЭП2К на участках: Екатеринбург - Дружинино, Екатеринбург - Пермь, Екатеринбург -Тюмень.

Оксана Соколова с малых лет мечтала управлять поездом.

- В детстве я жила рядом с железной дорогой. Смотрела на проходящие поезда и махала машинистам рукой. Всегда было интересно, каково это - управлять составами, - рассказывает Оксана Соколова.

В семье, где подрастает трое детей, поддержали решение Оксаны о работе в компании РЖД.

- Путешествую всегда только на поездах. Очень люблю дорогу, - поделилась Оксана Соколова. - Планировала, что когда дети будут постарше, пойду работать хотя бы проводником. Отслеживала вакансии на сайте РЖД.

Оксана упорно шла к заветной цели. В 2021 году в числе первых женщин на свердловской магистрали она прошла обучение по специальности «Помощник машиниста». А после получения необходимого опыта и стажа работы обучалась в подразделении Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций и получила профессию машиниста электровоза.

После прохождения практики в сопровождении наставника она получила допуск к самостоятельному управлению. Дети гордятся мамой и немного ей завидуют.

- Сейчас для меня поезда - это не только романтика, когда впереди - лента пути, а крупные хлопья снега стучатся в стекло кабины. Это прежде всего ответственность за безопасность движения. А еще это уверенность в завтрашнем дне, - подчеркнула Оксана Соколова.

Фото: Алексей Булатов

СЛЕДОВАТЕЛЬ ЕЛЕНА АНТОНОВА САЖАЕТ НЕГОДЯЕВ ЗА РЕШЕТКУ

Когда слышим слово «следователь», представляем сурового сыщика наподобие Глеба Жеглова (персонаж Владимира Высоцкого из киноленты «Место встречи изменить нельзя»). Но порой допрашивать и отправлять за решетку негодяев приходится хрупким женщинам. Старший следователь следственного отдела СК по городу Сысерть Елена Антонова начала грезить профессией еще в седьмом классе. Не обошлось и без влияния российских сериалов, таких как «Каменская» и «Тайны следствия». Лишь спустя много лет Елена поняла, что в реальной жизни все совсем иначе. Но о своем выборе не пожалела ни секунды.

- Поначалу думала стать сотрудником прокуратуры, но уже в университете поняла - для меня интересна следственная деятельность. Поэтому и магистратуру окончила по по данному направлению. Поначалу было морально тяжело. Сами понимаете, контингент встречается не самый приятный, - делится старший лейтенант юстиции.

Елена Антонова заступила на службу в СК в начале 2020 года. За это время благодаря ей удалось разыскать и наказать несколько десятков преступников. Только за прошлый год она направила в суд 19 уголовных дел.

Для Елены 8 марта - особенная дата. Она празднует сразу и день рождения (ей исполняется 27. - Прим. ред.), и Международный женский день.

- Когда у тебя в один день два праздника - это немного обидно. Подарков меньше, - смеется Елена.

Особенности профессии не могли обойти стороной и личную жизнь красавицы в погонах.

- Мужчины удивляются, когда узнают, кто я. Говорят, что милая девушка. И внешность не очень соответствует профессии. Но надо понимать: следователь - человек бесполый. Со свиданий от меня никто не сбегал, но удивление в глазах было, - улыбается следователь.