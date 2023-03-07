Военнослужащие ЦВО из зоны спецоперации поздравили жен с 8 Марта

Бойцы из зоны СВО передают женам приветы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военнослужащие Центрального военного округа, которые находятся в зоне спецоперации, поздравили своих жен с Международным женским днем. Несмотря на интенсивность боевых задач, они не забыли подарить праздничное настроение своим возлюбленным и дочерям, которые ждут их дома

Военнослужащие подарили женам букеты цветов, которые передали через коллег, и записали видеопоздравления с самыми добрыми и теплыми словами.

- Дорогая, любимая, поздравляю тебя с 8 Марта, желаю тебе счастья, любви, здоровья, чтобы ты дождалась меня. Я вернусь скоро, будем вместе, - говорит один из бойцов на видеозаписи.

Первые поздравления уже дошли до жен бойцов, находящихся на СВО.

- Любимый, получила от тебя поздравления, это было очень неожиданно и приятно. Признаюсь, ходила с мыслями что на это 8 марта останусь без цветов от мужа. Но, спасибо, они у меня есть и будут греть мне душу», - говорит Ольга, жена военнослужащего ЦВО.

Недавно мобилизованные из Свердловской и других областей передали привет на видео своим родным и близким. В сообщении своим семьям бойцы сообщали, что у них все в порядке и скоро они прибудут домой.