Как и где встретить Новый год в Екатеринбург в 2022 году

Встретить Новый год в Екатеринбурге можно дома, в ресторане, в баре, в клубе, в парке и в главном Ледовом городке города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2023 год с каждым днем становится все ближе. Неудивительно, что многие задумываются о том, где отметить Новый год в Екатеринбурге в декабре 2022 года. О том, где встретить Новый год в Екатеринбурге и куда сходить на Новый год в Екатеринбурге 31 декабря, «КП-Екатеринбург» расскажет в этом материале.

Где встретить Новый год в Екатеринбурге 31 декабря 2022 года?

Если озадачиться вопросом заранее, то можно успеть заказать столик в ресторане или место в загородном комплексе. Сейчас свою программу мероприятий уже анонсируют рестораны, столики в них также уже можно забронировать.

Встретить Новый год в ресторане или баре в Екатеринбурге

Новогодняя ночь в «Крюшон»

Ресторан «Крюшон» предлагает отметить Новый год в торжественной обстановке. Для гостей заведения предлагается три варианта: предложение с программой, без программы и с детской программой.

В предложение с программой входит приветственный фуршет, новогодняя программа с ведущим и ди-джеем, меню на выбор (1200 гр+торт), безлимитный алкоголь. В полночь гости будут загадывать желания с бенгальскими огнями. Для клиентов оформлена фотозона, на которой будет работать профессиональный фотограф. Стоит это 11500 рублей. В предложение без программы входит та же фотозона, приветственный фуршет, меню на выбор, безлимитный алкоголь, а также речь Президента и танцы до 4 часов утра. Для клиентов это стоит 6500 рублей.

Для детей разработано специальное меню и Сandi-бар с шоколадным фонтаном. Их ждет детская программа с аниматорами и мастер-классы, а также дискотека до 3 часов ночи. Это стоит 4500 рублей.

Также для гостей предлагается размещение в двух гостиницах на выбор.

Место: «Крюшон»

Адрес: Ул. 8 Марта, 50

Цена: 11500, 6500, 4500 рублей.

Новогодняя ночь в «Планетарии»

Кафе здоровой пищи «Планетарий» приглашает отметить Новый год у себя. Гостей встретят ведущий с развлекательной компанией, празднично оформленный зал, торжественный ужин и музыкальное сопровождение.

Место: Кафе здоровой пищи «Планетарий»

Адрес: Ул. Радищева, 55

Цена: 6500 рублей с человека.

Новый год в "Огоньке"

Встретить 2023 год можно и в баре. «Огонек» подготовил шоу-программу с ведущим, ди-джеем и кавер-группой, которая будет исполнять хиты вживую. Вечеринка начнется в 22:00 31 декабря, а закончится в 6:00 1 января. Праздник можно отметить в баре или за столиками. Несмотря на то, что отдельного банкета не будет, гости могут заказывать блюда из основного меню «Огонька».

Место: «ОГОНЕК»

Адрес: Ул. Энгельса, 56

Цена: Вход – 1000 рублей с человека.

При бронировании места в баре депозит составляет 3500 рублей за человека. При бронировании столика депозит составит 5000 рублей за персону.

Новый год в CHILI BAR-CLUB

Вечеринка-банкет начнется в 23:00. Посетить праздник могут только люди старше 18 лет.

Гостей встретит ведущий, а кавер-группа BULGAKOV BAND обеспечит всех качественной музыкой. В 12:00 тусовка посмотрит выступление Президента на большом экране бара. Программу продолжат DJ-резиденты, а танцевать с гостями будут танцовщицы Go-Go. Всю ночь гостей будет фотографировать профессиональный фотограф. Забронировать стол и узнать размер депозита вы можете по телефону: +7 (343) 379-57-77

Место: CHILI BAR-CLUB

Адрес: Малышева 53, 6 этаж

Цена: Вход – 1000 рублей с человека

Вечеринка в английском пабе «Rose Jane»

Особо праздничную программу приготовил английский паб «Rose Jane». В 2022 году бару исполнилось 18 лет. Поэтому паб решил совместить для своих клиентов празднование Нового года и День рождения заведения. Бар обещает много веселья и выпивки.

Вечеринку проведет постоянный ведущий паба Евгений Мичков. В празднование Нового года входит шоу-программа с розыгрышами, викториной и дискотекой.

Место: Английский паб «Rose Jane»

Адрес: Пр. Ленина, 32/34

Цена: 6000 рублей (3000 – депозит, 3000 – программа). 1000 рублей – вход после 3:00 1 января.

Встретить Новый год за городом в Свердловской области

Желающие могут выехать за праздником на природу. Для таких работают базы отдыха и загородные клубы. Банкет, развлечения и проживание организация полностью берет на себя.

Новый год в загородном клубе "Белая лошадь"

Забронировать место в загородном клубе можно было уже в начале сентября, сэкономив на размещении 10%. Отмечать тут предлагают всей семьей. Опасаться конкурсов 18+ не стоит, для детей от 3 до 13 лет будет проведена отдельная детская программа.

31 декабря гостей ждут яркая шоу-программа, новогодний стол, дискотека. Для детей будут работать аниматоры. В полночь гости увидят фейерверк.

Минимально можно купить 4 билета. Дети до 3 лет проходят на праздник бесплатно.

Подробности по проживанию и праздничному банкету можно узнать по телефону +7 (912) 222 00 08

Место: Загородный клуб «Белая лошадь»

Адрес: Свердловская область, Сысертский район, деревня Кадниково

Цена: Для взрослых – от 14000 рублей. Для детей – от 6000 рублей.

Отметить Новый год на турбазе в Верхней Пышме и пригороде Екатеринбурга

В 30 километров от Екатеринбурга находится комплекс «Солнечный остров». Его территория заняла 23 га на берегу речи Мостовая с собственным пирсом. Развлекательная программа рассчитана на три дня: с 31.12 по 2.01. Удобно ехать с семьей, так как для детей подготовлена отдельная увлекательная программа. Взрослые развлечения тоже запланированы, к примеру, алкогольная игра «Двигай шот». Ведущий проведет с гостями базы все три дня.

Завтраки в формате «шведский стол», в ночь на 1 января запланирован новогодний банкет. 1 января предусмотрен поздний завтрак, катание на собачьих упряжках, творческие мастер-классы, развлекательная программа за праздничным ужином. В дни праздников гостям доступны и прокат лыж, коньков, бубликов, баня, сауна, беседки для шашлыков.

Место: Загородный комплекс «Солнечный остров»

Адрес: поселок Верхняя Сысерть, ул. Садовая, 2Л. Телефон: +7 (982) 604-74-44

Цена: номера категории «Стандарт» от 39 000 рублей

Отметить Новый год на турбазе на озере Таватуй

Новогодний банкет пройдет в стилистике одной из самых загадочных сказок детства — «Алиса в стране чудес». Гостей ждут новогодний банкет (питание и алкоголь включены в стоимость), насыщенная шоу-программа, фотосъемка с героями новогодней ночи от профессионального фотографа. Ночью банкет переходит в новогоднюю вечеринку с праздничным салютом. Для детей подготовлена программа от аниматора со сладкими подарками.

В дни праздников постояльцы отеля могут посещать бассейн, сауну, пользоваться зимним инвентарем, ледяной горкой, катком.

Место: Загородный отель «Солнечный берег»

Адрес: Свердловская область, Невьянский район, п. Таватуй, ул. Ясная, 1. Телефон: 8 (912) 045-88-35.

Отметить Новый год на турбазе в Реже

Компания «Баден-Баден» запустила в Реже новогодний тур «НеоНОВЫЙ ГОД». 31 декабря в термах начнется неоновая вечеринка. Гостей ждет лазерное шоу и сказочный театр. Вечером 1 января запланирована «Опохмел party» с развлекательной программой, выступлениями и мастер-класс по танцам 80-х и 90-х от первого мужского шоу-балета.

Место: Термы «Баден-Баден Реж»

Адрес: Свердловская область, г. Реж, Ленина, 118. Телефон: +7 (343) 364-83-94.

Цена: от 30 тысяч рублей на одного по спецпрограмме к Новому году.

Куда сходить на Новый год в Екатеринбурге в новогоднюю ночь?

Если вы не успели забронировать столик в ресторане или номер в загородном комплексе, то не беда. В новогоднюю ночь двери открывают бары Екатеринбурга – «ОГОНЕК», «CHILI BAR-CLUB», «Rose Jane», «Американка». Кроме того встретить Новый год можно в самом городе.

Сходить в новогоднюю ночь на горки в Ледовом городке Екатеринбурга

Встретить Новый год можно в Ледовом городке. Ледовые городки строят в каждом районе города, поэтому выбор большой. Можно выйти на горки после того, как встретили Новый год дома, за праздничным столом.

Конечно, самые активные гуляния будут в Главном ледовом городке Екатеринбурга на площади 1905 года. Открытие городка запланировано на 30 декабря. Его темой стало 300-летие Екатеринбурга. На площадке есть деревянная крепость, которая символизирует становление города, Каменный цветок, который традиционно связывают с историей и культурой Урала, а также фигурки лесных зверей.

В новогоднюю ночь на Ледовом городке будут работать лавки с горячим чаем и кофе, свежей выпечкой и сладостями, так что можно не бояться мороза.

Адрес: пр. Ленина, 24а.

Сходить в новогоднюю ночь в парк в Екатеринбурге

Отметить встречу Нового 2023 года можно в Парке Маяковского. Его территория красочно оформляют в новогодней тематике с помощью ледовых скульптур и светодиодной подсветки. На аллее Маяковского есть ледовый городок с новыми фигурами и подсветкой.

В самом парке в эту ночь будет работать каток, украшенный елью, большой лабиринт и горки для малышей. Для взрослых будут доступны высокие ледяные горки – 17 метров и 8 метров в высоту.

А согреться в новогоднюю ночь можно будет в павильонах, где торгуют горячими напитками и угощениями.

Адрес: ул. Мичурина, 230.