Иммунодефицит в наследство: профессор в области иммунологии рассказала, как врожденные генетические ошибки влияют на здоровье

Руководитель службы клинической иммунологии, профессор, д.м.н., главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Ирина Тузанкина. Фото: Лариса Никитина

Согласитесь, каждому из нас приходила такая мысль. О том, как наладить свою защитную систему и где получить квалифицированную медпомощь, рассказала руководитель службы клинической иммунологии, профессор, д.м.н., главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Ирина Тузанкина.

– Ирина Александровна, сегодня пациенты стали чаще обращаться к врачам иммунологам и аллергологам. Почему лидирует это направление?

– Пандемия КОВИДа показала, что всё в организме – и здоровье, и болезни – реализуется через иммунитет, иммунные механизмы. В зависимости от того, насколько гармонично всё работает, так и чувствует себя человек в целом. Ведь иммунитет – это система поддержания постоянства внутренней среды организма. Болезни и здоровье определяются состоянием комбинаций тех генов, которые ребенок получил от папы с мамой. От этого зависит, как человек живет, остается ли здоровым, любит и женится и т.д. Всё определяется тем, как при этих генетических вариантах и комбинациях происходят встречи с окружающей средой, какие факторы встречаются, как они коммуницируют с организмом, есть ли устойчивость к инфекциям. С вирусами и бактериями в большей степени человек встречается до двухлетнего возраста, и они остаются с ним на всю оставшуюся жизнь, встраиваясь в его собственную ДНК и передаваясь по наследству, если говорить о вирусах.

Главная формулировка направления к иммунологу – это отсутствие эффекта от проводимой терапии при любой болезни, когда лечат по всем канонам медицины, но результат недостаточен. Поэтому важно оценить состояние иммунитета от истоков: чем болели родители, бабушки и дедушки; в каком возрасте и от чего в семье погибали? Это помогает в работе с пациентом, чтобы определить первопричину болезни, учесть иммунные механизмы, которые ведут к ее формированию или к выздоровлению.

– Чем врач иммунолог может помочь пациенту?

– Врач иммунолог зачастую собирает всё про человека, выстраивает ступени от и до, объясняя, какие препараты можно или нельзя применять. Бывает, кто-то услышал про препараты, оказывающие воздействие на иммунные механизмы, начинает бесконтрольно их применять. В результате, организм впадает в стресс на 1,5-2 месяца, и привести его в исходное чувство бывает очень трудно. Иммунолог зачастую отменяет предыдущее лечение и избирательно назначает препарат с учетом стадии заболевания и иммунных реакций организма, которые стали основой развития болезни.

– Родители часто создают стерильные условия для ребенка, чтобы не болел. Это помогает иммунитету?

– Стерильные условия – это не полезно. Мы активно общаемся с пациентами, объясняем, что причины заболеваний могут быть врожденными.

Отмечу, на базе ОДКБ уже 36 лет работает центр службы клинической иммунологии. Это одна из сильнейших школ в России, воспитанная профессором Ольгой Александровной Синявской. В центре помогаем выявлять больных с иммунопатологией. Здесь создан регистр первичных иммунодефицитов, то есть врожденных ошибок иммунитета, проводится клиническая диагностика иммунодефицитных состояний, лечение.

Наш регион стал пилотной площадкой, где врожденные ошибки иммунитета начали выявлять с помощью неонатального скрининга. Мы провели более 5000 обследований новорожденных, чтобы выявить иммунодефициты. С 2023 года по всей России будут проводить расширенный скрининг новорожденных на 36 болезней. Это поможет вычислить детей, у которых высока вероятность наличия болезней, связанных с наличием врожденных ошибок иммунитета, то есть генетических изменений, вовремя начать лечить, чтобы предотвратить тяжелые последствия.

– Ваш совет. Что делать, чтобы иммунная система умела распознавать спектр патогенов, в том числе вирусы?

– Наука быстро развивается в иммунологии. Предстоит огромный объем работы.

Говоря о вирусных инфекциях, отмечу, что вирусы всегда приспосабливаются к окружающей среде. Но они мутируют не в сторону агрессивности, а в сторону сожительства с нами. Мы существуем в таких условиях и каждый день должны радоваться и благодарить за то, что живем, можем любить, рожать детей и видеть солнце.