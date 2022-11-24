Убери зависимость от легкой эйфории! Клинический психолог рассказала, как избавиться от привычки курить

Фото: Лариса Никитина

– Анна Владимировна, откуда «растут ноги» вредных привычек?

– «Зависимая личность» формируется в семье. И начинается даже с внутриутробного формирования, если беременная мама курит. Я работала с беременными женщинами, когда вела женскую школу, и мы говорили, что надо задуматься об этом еще на стадии планирования беременности. Это сильная мотивация, чтобы родить здорового ребенка и сократить его риск быть зависимой личностью.

Формирование зависимости идет из семьи. Бывает, человек говорит: «В нашей семье все курили, и я курю». А другие – наоборот: «Я видел это всё и никогда не буду курить».

Не отвергаем и социальный фактор. То, что транслирует общество, тоже оказывает влияние на человека, особенно в подростковом периоде. Семья может быть не курящая, а ребенок-подросток берет в руки сигарету. Потому что подростку любопытно, у него появляются новые авторитеты, которые подают «пример».

– Если человек осознаёт, что курить – это вредно, но не готов бросить. Что может мотивировать?

– Поможет осознание и честный разговор с собой: готов ли я отказаться в течение ближайшего месяца. Не откладывайте на Новый год. Там душа требует праздника. Лучше сделать это прямо сейчас в ноябре. И если внутренне вы готовы и есть мощная мотивация, то приступайте. Ради супруга. Ради детей. Но самая глубокая мотивация – ради себя и своего здоровья.

– Как справиться с зависимостью к курению? Какие психологические техники, методики или советы могут помочь?

– По статистике, 5-7% людей отказываются от курения без посторонней помощи и навсегда. Остальному большинству нужна помощь. Есть очень много способов, техник, дыхательных упражнений, чтобы снять напряжение и не хвататься за сигарету. Например, можно сделать упражнение «Квадрат»: на глубоком вдохе считаем про себя «1,2,3,4»; задержим дыхание и считаем «1,2,3,4»; выдыхаем (губы трубочкой) и считаем: «1,2,3,4»; задержим дыхание и считаем «1,2,3,4». Повторяем упражнение 3-4 раза.

Отказ от курения – это попытка изменить свою жизнь. И это проще сделать тому, у кого много увлечений. Например, есть семья, спорт, сад, баня по субботам, прогулки, театр, лес и другое.

– Какие ошибки совершают люди, когда бросают курить?

– Клиентские случаи показывают, что многие говорят: «Я брошу курить и займусь вокалом (начну рисовать, строить отношения, куда-то поеду)». Это ловушка. Начните всё делать уже сегодня.

При отказе от курения надо отказаться и от алкоголя, так как после приема спиртного бывает срыв, человек вновь может закурить. Это еще одна ловушка.

– Как заменить вредную привычку на полезную?

– Сначала надо осознать, когда человек курит на автомате. Например, идет к машине – курит, выходит из дома – закуривает, идет с остановки на работу – курит и т.д. Делаем гимнастику для мозга: осознаем, что сейчас выйду и захочется курить. Желание проходит через 7-8 минут, если подождать, подышать, применить жевательную резинку, леденцы.

– В процессе отказа от сигарет люди могут впасть в депрессию или даже агрессию. Как помочь в этот период?

– Раздражение, злость с помощью сигареты не уйдут. Нужно по-другому убрать агрессию. Фокус на себя: я раздражен, взволнован. Сделайте физупражнения, примите душ, осознайте эти эмоции. Чаще надо себя хвалить: «Я молодец! Могу испытывать разные чувства». В это время нужна поддержка семьи, ее поощрение: «Я горжусь тобой!» «Какой ты молодец!» и т.д. Это важно.

– Куда могут обратиться свердловчане, желающие бросить курить?

– Этой темой занимаются врачи-наркологи, психотерапевты, психологи. В интернете есть много полезных видеороликов. Есть соответствующая литература. Помочь справиться с зависимостью могут в областном Центре общественного здоровья. Здесь более 10 лет существует Школа по отказу от курения. Она бесплатная. Записаться можно по телефону (343) 295-14-90. Ждем всех, кто выбирает здоровую жизнь. Известно, что отказ от курения может увеличить продолжительность жизни на 10 лет.