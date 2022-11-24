Театр Центр Современной Драматургии из Екатеринбурга получил приз Международного фестиваля театрального искусства «Территория жеста»

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля театрального искусства «Территория жеста»

В Москве завершился V Международный фестиваль театрального искусства «Территория жеста», организатором которого традиционно выступил Театр Мимики и Жеста при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В этом году по решению Оргкомитета фестиваля во главе с директором Театра Мимики и Жеста Робертом Фоминым в программе были представлены исключительно театральные постановки различных жанров — драматические, музыкальные, пластические.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля театрального искусства «Территория жеста»

Приз за лучший спектакль малых форм получил Театр Центр Современной Драматургии из Екатеринбурга за постановку «Ежик в тумане». Награду за лучший музыкальный спектакль получили москвичи — студенты Российской государственной специализированной академии искусств, показавшие в конкурсной программе спектакль «Time of my life» (режиссер Екатерина Мигицко).

«Территория Жеста» собрала 17 коллективов из разных регионов России, а также из Армении, Беларуси, Узбекистана, в общей сложности — более 170 участников. Авторитетное жюри во главе с Народной артисткой России Еленой Шаниной провело большую работу, отсматривая представленные на конкурс сценические работы.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля театрального искусства «Территория жеста»

Дипломы участникам и награды победителям были торжественно вручены на завершающей церемонии V Международного фестиваля театрального искусства «Территория жеста», прошедшей на сцене Театра Мимики и Жеста 12 ноября.

Директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин искренне поблагодарил Министерство культуры Российской Федерации за постоянную поддержку фестиваля и еще раз подчеркнул важную роль фестиваля в объединении общества слабослышащих людей, создании единой культурной повестки для людей, говорящих на русском жестовом языке, для всех лидеров культурных инициатив, работающих в инклюзивных проектах.