В центре уральской столицы ввели в эксплуатацию две зарядные станции для электротранспорта

Фото: пресс-служба ЕЭСК

Компания «Россети Урал» - «Екатеринбург» в рамках реализации программы по развитию зарядной инфраструктуры установила две электрические заправочные станции (ЭЗС) Relevant Max в центре Екатеринбурга. Одна установлена вблизи торгового центра «Алатырь» на ул. Попова, 31, вторая – около офиса компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» на ул. Бориса Ельцина, 1. Эта зарядная станция была смонтирована вместо устаревшей модели с менее привлекательными для владельцев электромобилей характеристиками.

ЭЗС были выпущены в Зеленодольске и имеют мощность 60 кВт. Электромобилисты уже смогли успешно их протестировать.

Станция быстрой зарядки электромобилей позволяет за полчаса подзарядить аккумулятор машины до 80% емкости. ЭЗС соответствует всем современным требованиям безопасности и энергоэффективности и обеспечивает заряд постоянным током в режиме Mode 4 в соответствии со стандартом международного протокола CHAdeMO.

Фото: пресс-служба ЕЭСК

- Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта – требование нового времени. Инфраструктура для электрокаров должна развиваться. Наличие электрозарядной инфраструктуры в столице Урала – важное условие для повышения комфорта жителей города, особенно для владельцев электромобилей. Не говоря уже об экологической пользе использования такого типа транспорта, – отметил руководитель «Россети Урал»-«Екатеринбург» Константин Кононов.

Компания «Россети Урал» - «Екатеринбург» планирует продолжить замену ЭЗС в следующем году.

Всего в настоящий момент на территории ответственности компании «Россети Урал» зарегистрировано 468 электромобилей. В Свердловской области, по данным аналитического агентства «Автостат» на начало 2022 года, - 210 электромобилей. И этот показатель постепенно растет.