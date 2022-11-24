«Пачи Мучи» и «Дети Тарантино»: в Екатеринбурге «Ростелеком» организовал КиноWinkВечер в честь Всемирного дня телевидения

Фото: пресс-служба «Ростелеком»

Она состоялась 23 ноября и была посвящена Всемирному дню телевидения.

В игре состязались команды, состоящие из любителей квизов, представителей средств массовой информации и сотрудников Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком». Самые оригинальные названия были у команд «Клуб любопытных парней «Пачи Мучи», «Дети Тарантино» и «Извилистые извилины».

Участники проверили свои знания о фильмах, сериалах и онлайн-кинотеатре Wink в семи турах. Например, команды по трем фактам угадывали, о каком персонаже или фильме идет речь или выясняли, насколько хорошо знают функции видеосервиса от «Ростелекома». Самым сложным оказался последний тур: игроки за короткое время озвучивали варианты, при этом не только получая, но и теряя баллы.

Фото: пресс-служба «Ростелеком»

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Компания "Ростелеком" поздравляет жителей Свердловской области со Всемирным днем телевидения. Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без просмотра любимых фильмов, сериалов или телепередач. Онлайн-кинотеатры продолжают набирать популярность у зрителей, в связи с чем появляются идеи проведения подобных игр о кино. Например, за год на Среднем Урале рост подписок на online-версию нашего видеосервиса Wink составил почти 43 %».

Руслан Гилязов, генеральный директор Ruda Games:

«Квизы Ruda Games – одни из самых популярных командных игр на логику, эрудицию, а иногда и интуицию. В интеллектуальную игру "Мозгобойня" входят самые разные вопросы: от фильмов с Анджелиной Джоли до школьных знаний по математике. А в музыкальной игре Туц Туц QUIZ можно не только поразить всех своими знаниями в музыкальной индустрии, но и спеть несколько хитов всей командой. Видеосервис Wink отлично подошел для игры в качестве источника информации. Благодаря разнообразному контенту «КиноWinkВечер» получился очень интересным и драйвовым».