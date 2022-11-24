Где и как отметить День матери в Екатеринбурге в 2022 году

В честь Дня матери можно показать маме свою любовь и уделить ей внимание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 ноября в России отмечают День матери. День матери Екатеринбург встретит посвященными празднику мероприятиями и общими культурными событиями. Праздник можно будет отметить на мероприятиях, запланированных на выходные с 25 по 27 ноября 2022 года.

Афиша Екатеринбурга на 25-27 ноября

Бесплатный концерт «Посвящение маме» ко Дню Матери в Екатеринбурге

27 ноября в 18:00 в культурно-просветительском центре «Царский» состоится концерт ко Дню матери». Церковный ансамбль Храма-на-Крови исполнит произведения из советских кинолент и пенис, посвященные маме. Среди них – «Ромашковые поля» Вадима Усланова и Екатерины Авдеевой, «Слово Мама дорогое» Евгении Смольяниновой, «Веселый ветер» Василия Лебедева-Кумача и Исаака Дунаевского. В концерт включены сольные и хоровые исполнения, инструментальные номера с роялем, скрипкой, гитарой.

Ансамбль существует пять лет, исполнители поют на клиросе. По праздникам они также дают концерты, исполняя в том числе и светские песни. Вход на концерт «Посвящение маме» свободен для всех желающих.

Адрес: ул. Царская, 8.

Бесплатный театрализованный концерт ко Дню матери в Екатеринбурге

В Доме культуры «Совхозный» запланирован большой праздничный театрализованный концерт. «Сказка для мамы» будет показана 25 ноября в 19:00. В постановке задействованы артисты из вокальной студии «Акварель», студии танца «Каприэль», ансамбля русской песни «Яблонька», народного хора ветеранов, студии танца «Зефир», студии художественной гимнастики «Wing’s», студии фольклорного танца «Амулет», театральной студии «Paradox».

На концерт можно пойти всей семьей, номера будут интересны детям с трех лет. Вход свободный.

Адрес: ул. Комбинаторская, 7

Концерт для матерей погибших солдат в Екатеринбурге

Концерт для матерей солдат пройдет в театре Эстрады. На мероприятие приглашены женщины, чьи сыновья погибли, исполняя боевой долг в военных конфликтах, в том числе на специальной военной операции.

24 ноября в 10:30 в фойе Театра эстрады начнут работы консультационные центры министерств социальной политики и здравоохранения Свердловской области, госпиталя для ветеранов войн, отделения пенсионного фонда, фонда социального страхования, областного военного комиссариата. В 12:00 для гостей начнется концерт.

Адрес: ул. 8 Марта, 15.

Отправить открытку маме ко Дню матери в Екатеринбурге

Преддверии праздника Почта России запустила специальный сервис на своем сайте. Нужно лишь заполнить форму для отправки и маме придет настоящая бумажная открытка.

Открытки выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием, их можно отправить в праздничном конверте. Каждое письмо будет со своим трек-номером, чтобы его можно было отследить. Праздничную открытку в бумажном виде принесут домой маме отправителя.

Выставка-продажа «Мишка с куклою» ко Дню матери

Найти приятный подарок для мамы и хорошо провести с ней время можно на выставке коллекционных мишек Тедди и кукол. Мероприятие пройдет 26-27 ноября в Екатеринбурге.

Работы представят больше сотни авторов со всей России. Авторские куклы привозят сами художники.

Открытие выставки состоится в 11:00 26 ноября. Далее запланированы выставка коллекционных мишек Тедди и авторских кукол, ярмарка кукол, мишек и товаров для изготовления мишек, кукол и рукоделия. Также состоится конкурс мишек и кукол. Вечером 26 ноября в 18:00 будут подведены итоги онлайн и и реалити-конкурсов на «Приз Большой медведицы».

Адрес: ул. Горького, 4а.

Концерт «Цветные сны Максима Дунаевского» в Екатеринбурге

Пригласить маму на концерт можно, посетив вечер «Цветные сны Максима Дунаевского. Концерт по произведениям композитора Максима Дунаевского впервые пройдет в рамках фестиваля «Музыкальное сердце театра». Музыка напомнит матерям о фильмах и мелодиях молодости. Со сцены прозвучат композиции из «Летучего корабля», «Мэри Поппинс, до свидания», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Карнавал», а также мюзикла «Алые паруса».

На сцену выйдут певица Ангелина Сергеева, звезды мюзиклов Виктор Есин, Эмиль Салес, Андрей Школдыченко, Мария Паротикова и юная актриса София Хоменко, исполняющие роли взрослой и юной Ассоли в «Алых парусах». Молодой пианист Иван Бессонов выступит перед уральцами в качестве приглашенного гостя.

Адрес: Свердловская филармония, ул. Карла Либкнехта, 38а.

Гастрольный тур музея «В тишине» в Екатеринбурге

Первый интерактивный музей «В Тишине» появился в 2020 году в Москве. Команда запустила гастрольный тур по России, чтобы каждый мог посетить музей «В Тишине». Вместе с мамой можно посетить интерактивную экскурсию в шумозащитных наушниках «В Тишине», ароматический мастер-класс «Угадай аромат» и мастер-класс «Изготовление шоколадных конфет».

На экскурсии приглашенные будут лишены возможности слышать, научатся говорить руками, слушать глазами и чувствовать музыку своим телом. За час они пройдут 5 интерактивных залов с экскурсоводом. На мастер-классе по конфетам гостей ждет знакомство с историей шоколада и создание шоколадных конфет, которые можно забрать с собой в подарочной упаковке. На ароматическом мастер-классе можно поиграть в арома-лото и создадут собственнй арома-амулета.

Адрес: Гринвич, ул. 8 Марта, 46, запись по телефонам: 8 (987) 091 79-31.