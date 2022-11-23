Уже через 40 минут дебошира задержали. Фото: Патрульный участок/ГУ МВД по Свердловской области

В Нижней Туре росгвардейцы задержали 61-летнего рецидивиста, который пытался убить девушку. Неадекватный мужчина попытался ограбить магазин на улице Скорынина вечером 22 ноября. На записях с камер видно, как храбрая красавица дает отпор отморозку.

Обескураженный такой выдержкой, грабитель достал нож и попытался зарезать оппонентку. К счастью, девушка вовремя успела выбежать на улицу. Ее госпитализировали с травмой спины.

- Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали пострадавшую, а патрульные, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, записали приметы нападавшего и приступили к его поиску, - сообщили в управлении Росгвардии по Свердловской области.

Но не успели силовики приступить к розыску, как сработала тревожная кнопка в пиццерии на соседней улице. Именно там и удалось найти пьяного дебошира, на этот раз он угрожал расправой сразу нескольким сотрудникам общепита. Как оказалось, мужчина уже был судим за убийство и избиение. Полиция возбудила уголовное дело.