В Екатеринбурге жильцы элитного ЖК возмутились охраной, выпивающей на посту

В УК прокомментировали ситуацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из жилых комплексов премиум-класса в Екатеринбурге жильцы борются с управляющей компанией. Вечер 22 ноября «стал последней каплей», как говорят владельцы квартир в ЖК. По их словам охранники употребляли алкоголь прямо на рабочем месте, кроме того, вели себя агрессивно, вырывая телефон у одного из жильцов, решивших снять происходящее на видео.

До этого, в новом жилом квартале «Парк Столиц» местные жители неоднократно отмечали плохую уборку дома.

- У нас давно есть вопросы к управляющей компании. Дом был сдан в декабре прошлого года, но был недоделан. Управляющая компания была назначена в январе, многие жильцы сами утверждают, что не выбирали ее, и на голосовании не присутствовали, - рассказывает «КП-Екатеринбург» один из жителей ЖК «Парк Столиц».

Жильцы хотят сменить УК. Фото: общедомовой чат жильцов "Парк Столиц"

С его слов, вопросы у жильцов к работе сервиса «Атлас Парк Столиц» возникают уже давно. Например, до сих пор не везде сделан ремонт в коридорах, во многих местах скапливается грязь.

- Мы в любом случае намерены менять управляющую компанию. Сейчас у меня складывается ощущение, что я прихожу не к себе домой, а домой к УК. Так быть не должно: это ЖК бизнес-класса, где стоимость обслуживания - 75 рублей за квадратный метр. К слову, минимальная цена по Екатеринбургу – 28 рублей за метр. Пьющая на посту охрана стала последней каплей, - уточняет житель дома, в котором случился инцидент.

Местные жители сразу же решили придать огласку случившемуся. До этого обращения и жалобы жильцы подавали неоднократно. Однако владельцы квартир получали лишь отписки от «Атлас Парк Столиц».

- Нам в компании говорят разговаривать с теми, кто за нее голосовал. Но как нам это сделать, если мы никого из этих людей не видели? Предоставлять данные и реестры в сервисе отказываются, - делится житель «Парка Столиц».

В управляющей компании «КП-Екатеринбург» прокомментировали ситуации. Как оказалось, никто из сотрудников охраны алкоголь на рабочем месте не употреблял. На записи видеонаблюдения, как говорит представитель «Атлас Парк Столиц», видно, что в момент ЧП охрана была в форме и видела происходящее.

- Никто из сотрудников охраны алкоголь на ресепшине не употреблял. Там находились лица в нетрезвом состоянии, которые не являлись сотрудниками охраны. Охрана присутствовала, но пила не она. Я не знаю, почему охрана не вмешалась, - объяснил «КП-Екатеринбург» управляющий сервиса.

В УК опровергли информацию об употреблении алкоголя охраной. Фото: общедомовой чат жильцов "Парк Столиц"

На его взгляд, инцидент спровоцировал местный житель, однако сделал он это обосновано: нападение на пьяного человека было сделано на улице, но он не был сотрудником охраны.

- Охранники не отреагировали должным образом, но это уже другой вопрос. На видео видно, как все происходит именно на улице, а не в помещении. Холл дома является общественным пространством: туда может зайти любой человек, что так и вышло, просто этот человек был не в трезвом виде. Один другого ударил по руке, у него выпал телефон. Все это время охрана была внутри, - рассказал управляющий «Атлас Парк Столиц».

Недавно жильцы другого элитного ЖК в Екатеринбурге стали воевать с управляющей компанией. В жилом комплексе бизнес-класса «Первомайская, 60» в сентябре произошел разлад между управляющей компанией Prinzip Service и жильцами элитного комплекса.

Утром 1 сентября компания решила отключить лифты, по причине завершения сотрудничества, о чем собственники квартир заранее не знали. При этом, в самой компании утверждают, что предупреждения были.