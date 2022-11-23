Мораторий на капитальный ремонт: жители каких домов могут 3 года не платить взносы

Фото: Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

Его действие обусловлено гарантийными обязательствами застройщика.

Специалисты Фонда сформировали перечень всех многоквартирных домов области, попадающих под действие моратория. По состоянию на ноябрь 2022 года в данный список входит 386 домов.

В зависимости от того, в какую редакцию Региональной программы капитального ремонта были включены эти дома, определяется срок наступления у собственников помещений в них обязанности по оплате взносов. С адресным перечнем домов, собственники помещений в которых в течение трех лет могут не оплачивать взносы на капремонт, размещен на официальном сайте Фонда в разделе «Собственникам» - «Жителям новостроек». В данном документе также указан срок наступления обязанности по оплате капремонта.

Напомним, что дома попадают под действие трехлетнего моратория, если выполняются два условия:

1) дом введен в эксплуатацию после 22.04.2014;

2) дом включен в Региональную программу после 22.04.2014.

Собственники помещений в таких домах начинают оплачивать взносы на капитальный ремонт через 3 года после включения дома в Региональную программу.

Когда же жителям домов-новостроек нужно определиться со способом накопления средств на будущий ремонт?

Определиться с выбором – спецсчет или «общий котел» собственникам жилья нужно не позднее чем за 3 месяца до наступления у них обязанности по уплате взносов. Данное решение принимается собственниками на общем собрании, которое можно провести в очной, очно-заочной, а также в заочной форме. Необходимое количество голосов для принятия решения составляет 50%+1 от общего числа голосов всех собственников.

Напомним, что образцы протоколов общих собраний собственников можно найти на официальном сайте Фонда капитального ремонта в разделе «Собственникам» => «Образцы документов и заявлений».

Если собственники в указанные сроки не определились, каким способом копить денежные средства на будущий ремонт своего дома, то, согласно жилищному законодательству (п.7 ст. 170 ЖК РФ), решение о формировании фонда капитального ремонта дома на счете регионального оператора (в «общем котле») за них принимают органы местного самоуправления.

Если срок действие моратория истек, как собственникам оплачивать взносы?

Когда срок действия трехлетнего моратория истек, собственники жилья, которые выбрали копить денежные средства в «общем котле», обязаны ежемесячно оплачивать взносы на капитальный ремонт по квитанциям, которые предоставляют платежные агенты Фонда (расчетные центры).

Собственникам, выбравшим специальный счет, квитанции на оплату взносов должна предоставлять организация, которую они определили на общем собрании в качестве уполномоченного лица на оказание данных услуг.

При получении первых квитанций за капремонт советуем всем собственникам обязательно проверить корректность указанных в квитанции данных, а именно:

адрес помещения;

площадь помещения;

ФИО собственника помещения.

И последний важный нюанс. Если вы покупаете квартиру у застройщика, в доме, где уже наступила обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт, обязательно проверьте, нет ли по вашей будущей квартире задолженности. Это достаточно распространенная ситуация. По жилищному законодательству, обязанность по уплате взносов, не исполненная бывшим владельцем помещения, переходит на нового собственника. Поэтому важно проверять оплату до покупки квартиры, чтобы в последующем не выплачивать чужие долги.

Автор текста: Евгения ГИРШ