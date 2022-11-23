Екатеринбург наградили престижной премией

Фото: пресс-служба Финансового университета при Правительстве РФ

Екатеринбург стал лауреатом премии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в области качества жизни в номинации «За прогресс в образовании».

– Все перечисленные успехи удалось достичь благодаря продуманной, эффективной социально-экономической политике и продуктивному взаимодействию региональных и муниципальных властей. Эксперты университета дали высокие оценки темпам развития системы образования в Екатеринбурге, используя данные социологических опросов, - отметил глава города Алексей Орлов.

Почетную награду вручили на VII Международном форуме Финансового университета «Экономические бои без правил: рецепты победы» в Москве, где участники представили и обсудили новые идеи и нестандартные ходы в экономической политике.

Развитие сферы образования является важным условием устойчивого развития столицы Урала. За последнее десятилетие город сделал многое в этой сфере, чтобы улучшить качество жизни екатеринбуржцев. В Екатеринбурге на 25 тысяч увеличили количество мест в дошкольных учреждениях Екатеринбурга, построили 20 школьных зданий и капитально отремонтировали 13.

Администрация города применяет принципиально новые подходы и при проектировании объектов образования. Ярким примером этого стала школа № 31 на улице Евгения Савкова.

По словам главы города, сегодня Екатеринбург отказывается от устаревших типовых проектов школ и уже построен первый пилотный вариант современной школы. Этот проект уже с трудом можно назвать школой – это, скорее, образовательный центр компетенций, который включает в себя детский сад, среднюю школу, множество спортивных помещений и пространства для креативного творчества.

В октябре екатеринбургская школа № 1 вошла в число победителей Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Тогда эксперты конкурса высоко оценили методическую разработку занятия по развитию эмоционального интеллекта в стенах национального театра.

Премия Финансового университета при Правительстве Российской Федерации учреждена в 2016 году для поощрения финансовых и иных организаций к повышению качества услуг, предоставляемых потребителям, а также администраций городов – к улучшению качества жизни населения. Эксперты университета дали высокие оценки темпам развития системы образования в Екатеринбурге, о чем свидетельствуют данные социологических опросов.