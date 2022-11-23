В Екатеринбурге сиделку, которая избила 95-летнюю бабушку тапочком, отправили в психбольницу

Пенсионерка скончалась через несколько недель после ЧП. Фото: портал "Е1"

В Екатеринбурге сиделку, которая избила 95-летнюю бабушку в августе 2021 года, отправили в психиатрическую больницу. Кировский районный суд постановил, что женщина страдает психическим расстройством.

- В отношении сиделки суд установил, что последняя страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий. Кировский районный вынес постановление о применении к сиделке принудительных мер медицинского характера в виде помещения её в специализированное медицинское учреждение, - уточняется в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

У сиделки не сложились отношения с подопечной. В ночь на 6 августа 2021 года она нанесла подопечной несколько ударов тапком, хватала и таскала её за волосы, а также несколько раз ударила находившуюся на полу потерпевшую ногами, уточняет пресс-служба СУ СК России по Свердловской области. В итоге, женщина нанесла пенсионерке не менее 10-ти ударов по голове и 13-ти ударов по телу, из-за чего у пострадавшей зафиксировали многочисленные гематомы.

Через несколько недель участница Великой Отечественной войны и ветеран труда скончалась. Известно, что причиной смерти стало заболевание сердца.