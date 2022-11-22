Синоптики рассказали, накроет ли Екатеринбург столичным ледяным дождем

На Москву во вторник обрушился ледяной дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непогода накрыла столицу. Из-за ледяного дождя, который прошел в Москве 22 ноября, тротуары и проезжие части превратились в катки, из-за чего участились ДТП и пробки. Обледенели и ступени железнодорожных переходов. В Сети публикуют видео, как москвичи с опаской мелкими шагами и держась за перила, пробуют спуститься по ним.

Часто бывает, что московская непогода через пару дней приходит и в Екатеринбург. Поэтому «Комсомольская правда» поинтересовалась у синоптиков, ждать ли такой непогоды на Среднем Урале.

- Нет, к нам ледяной дождь не придет, - прокомментировала «КП-Екатеринбург» главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. – Он пройдет более южной траекторией и нас не заденет. У нас в ближайшие дни будет умеренно-морозная погода на севере и востоке области. Там будет достаточно холодно от -20 до -25 градусов. Где-то и пониже.

Что же говорить про Екатеринбург, то днем столбики термометров покажут -8…-13 градусов. Днем -13…-18.

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