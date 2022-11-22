В Екатеринбурге внедряют интеллектуальные транспортные системы

В этом году в городе установят более 300 видеокамер, говорят в Центре организации движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) в Екатеринбурге вводятся в действие повсеместно. Они помогают совершенствовать управление транспортом и повышать безопасность дорожного движения. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» муниципалитет продолжит внедрять ИТС до 2024 года, - говорит Алексей Бубнов, заместитель главы уральской столицы.

В этом году специалисты установят более 300 видеокамер, модернизируют программное обеспечение по управлению светофорами и другое.

Интеллектуальные транспортные системы позволяют автоматически собирать, обрабатывать и передавать информацию о работе и состоянии транспортной инфраструктуры для оптимизации управления наземным транспортом.

Например, система управления дорожным движением адаптирует и координирует управление светофорами. На базе установленных видеокамер создана система видеоконтроля дорожно-транспортной обстановки. С ее помощью фиксируются ДТП и другие ситуации, на которые идет оперативное реагирование.

Внедряется система управления пассажирским транспортом. Она позволяет контролировать работу пассажироперевозчика, выполняющего городской заказ, а также обеспечивать регулярность движения пассажирского транспорта.

В городе устанавливаются информационные табло. С их помощью водители и пассажиры могут узнавать о ситуации на дорогах и рекомендуемых направлениях объездов или о возможности пересадок, о ближайших паркингах и так далее.

В Екатеринбурге работает ситуационный центр ИТС. Сюда поступает вся собранная дорожная информация, в том числе - фото и видео, что помогает совместной и оперативной работе всех городских служб.

- В этом году устанавливается более 300 видеокамер, модернизировано 15 светофорных объектов, а также модернизируется программное обеспечение по управлению светофорами, - добавил директор Центра организации движения Данил Меркулов.

Напомним, нацпроект «Безопасные качественные дороги» был запущен по инициативе президента России Владимира Путина в 2017 году и продлится до 2030 года. В 2023 году в рамках проекта в Екатеринбурге будут отремонтированы 15 участков дорог протяженностью 14,5 километра.

Также в следующем году по нацпроекту БКД администрация города установит более 450 светофоров, оснащенных «умным» оборудованием. Современные транспортные и пешеходные светофоры установят вместо старых на 27 участках городских улиц. Специалисты запустят в общей сложности 273 транспортных и 182 пешеходных светофора, 177 из них будут оборудованы белолунной секцией, предупреждающей водителей о пешеходах за поворотом.