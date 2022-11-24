Крупнейшие таксопарки и логистические партнеры совместно с «Яндексом» скорректировали тарифы в Свердловской области. Изменения помогут улучшить экономику поездок и хотя бы частично компенсировать расходы на обслуживание автомобилей такси.

Корректировка тарифов будет плавной - так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился. Если раньше базовая стоимость поездки в Екатеринбурге на семь километров за 17 минут в тарифе «Эконом» составляла 171 рубль, то теперь цена будет 183 рубля.

Незначительные изменения произойдут также в других городах региона. К примеру, если раньше базовая стоимость поездки на три километра за восемь минут в Каменске-Уральском в тарифе «Эконом» составляла 82 рубля, то теперь цена будет 89 рублей, а в Нижнем Тагиле - изменится с 93 до 98 рублей.

Ожидается, что изменение поможет привлечь в систему больше водителей, а значит - повышающий коэффициент при повышенном спросе будет срабатывать реже, что станет ощутимым плюсом для пользователей.