В Нижнем Тагиле грабитель в розовом пуховике и парике похитил из сейфа сто тысяч рублей

Полицейские задержали мужчину. Фото: пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское»

Из офиса микрозаймов в Нижнем Тагиле,15 ноября, вынесли крупную сумму денег. Чтобы остаться незамеченным грабитель тщательно подготовился: раздобыл розовый пуховичок и блондинистый парик. А свое личико без макияжа спрятал под медицинской маской. В таком образе он и нагрянул к менеджеру офиса на Ленина около 19:00. Столь гламурное ограбление несколько ошарашило сотрудницу микрозаймов.

- Мужчина угрожал менеджеру ножом и похитил из сейфа более 100 тысяч рублей. Сотрудница офиса успела нажать тревожную кнопку, но нападавший скрылся до приезда охранников, - рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Полицейские уголовного розыска стали искать гламурного беглеца в белокуром парике по камерам видеонаблюдения. Как выяснилось, в своем одеянии подозреваемый не стал разгуливать по всему Нижнему Тагилу. Он просто пересел в автомобиль, который ждал его недалеко от офиса и скрылся. Однако любителя дамских вещей все-таки удалось поймать.

- Им оказался 35-летний житель Серова, ранее судимый за имущественные преступления, в том числе за кражи и разбои. Освободился из мест лишения свободы в апреле этого года, - рассказали в полиции Нижнего Тагила.

Грабитель рассказал, что свой женский «прикид» он поспешно выбросил в мусорный контейнер. А все деньги, которые он похитил из офиса - потратил.

На мужчину возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый мужчина находится под стражей.

Ранее, ревдинский полицейский предприимчиво переоделся в пенсионерку, чтобы поймать преступника «на живца». Полицейский разгуливал в образе бабушки несколько часов, пока преступник не вырвал сумку из его рук. Силовик умело выполнил захват и задержал грабителя на оживленной улице.

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