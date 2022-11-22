На какие спектакли сходить с детьми в новогодние каникулы 2022-2023 в Екатеринбурге

Зимние представления погружают ребенка в атмосферу сказочного праздника Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» подготовила подробную афишу новогодних представлений для детей 2022-2023 в Екатеринбурге. Мы подскажем вам, где выгодно купить билеты на главные представления для детей и их родителей к зимним каникулам.

«Маша и Медведь. Очень детективная история»

Музыкальная сказка «Маша и Медведь. Очень детективная история» поставлена профессиональными режиссерами, хореографами и фокусниками-иллюзионистами. Спектакль выглядит как мультфильм на сцене. Дети увидят яркие ростовые куклы, декорации, акробатические и танцевальные номера. Зрители становятся полноценными участниками зрелища.

Цена: от 500 до 2000 рублей

Когда? 25 декабря в 11:00, 14:00, 17:00

Место: Дворец молодежи

Адрес: Пр. Ленина, 1

«Восточная сказка»

Если ребенку исполнилось шесть лет, то его можно сводить на новогоднее представление «Восточная сказка». Маленькие зрители перенесутся с морозного Урала в жаркий Багдад. На сцене ребятам покажут историю молодого Али-Бабы и о том, что он получил, когда исполнил свою заветную мечту.

Цена: от 500 до 700 рублей

Когда? С 21 по 30 декабря 2022 год и с 2 по 8 января 2023 год в 11:00, 14:30, 18:00

Место: Театр юного зрителя

Адрес: Ул. Карла Либкнехта, 48

«Снежная королева»

Известную всем классическую сказку «Снежная королева» Андерсона поставили в Театре кукол в Екатеринбурге. Дети узнают, как Герда спасла своего маленького брата Кая от коварной Снежной королевы. Спектакль будет интересен детям от 6 лет.

Когда? С 16 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в 10:30, 13:00, 16:00 и в 18:00

Цена: от 650 рублей

Место: Театр кукол

Адрес: Ул. Мамина Сибиряка, 143

«История в сказочном лесу»

Также для детей от 6 лет будет интересна «История в сказочном лесу». Сказка рассказывает о приключениях маленького Гнома, который знакомится с маленькими зайчатами и их заботливой мамой, с глупой вороной и мудрым дядюшкой Барсуком.

Когда? С 16 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

Цена: 650 рублей

Место: Театр кукол

Адрес: Ул. Мамина Сибиряка, 143

Песочное шоу «Хиты Диснея»

Финалистка международного конкурса sand malerei festival (Гамбург 2016 год), победитель в категории «анимация» международного фестиваля короткометражных фильмов «КиноСтарт», Елена Кадырова подготовила шоу песочной анимации. Зрители увидят знакомых героев из «Холодного сердца», «Моаны», «Короля Льва», «Русалочки», «Гравити Фолз», «Красавицы и чудовища». Музыкально сопровождать анимацию будут лидер группы «Красная скрипка» Александр Рассказов, и пианист Юлия Петрова.

Когда? 7 января 15:00

Цена: От 400 рублей

Место: Театр балета «Щелкунчик»

Адрес: Ул. 8 Марта, 104

Маша + Витя и «Дикие гитары»

Благодаря чудесной музыке Геннадия Гладкова и хору «Доместик» запоют под Новый год и Леший, и Кощей Бессмертный, и Баба Яга, и Белоснежка, и яблонька, и печка, и старичок-лесовичок. Дети познакомятся с новогодней сказкой в формате музыкального спектакля.

Когда? 2 и 3 января в 17:00

Цена: 600 рублей

Место: Дом музыки

Адрес: Ул. Свердлова, 30

«Снежная королева»

Балет расскажет об удивительном приключении девочки Герды в поисках младшего брата Кая. Смелая девочка выручит брата из плена Снежной Королевы. После спектакля детей встретят Дед Мороз и Снегурочка. Постановка будет интересна детям от 5 лет.

Когда? 23 декабря 2022 19:00, 24 декабря 2022 18:00, 25, 27, 28, 29 и 30 декабря 2022 11:00

Цена: от 600 рублей

Место: Театр балета «Щелкунчик»

Адрес: Ул. 8 Марта, 104

«Дельфиндор и ледяные оковы»

Представление в Океанариуме для детей с новогодним уклоном в ярких праздничных костюмах. Дети до 4 лет проходят бесплатно, при условии, что у родителей есть с собой документы, подтверждающие возраст ребенка.

Когда? 23 декабря 18:00, 24 декабря 12:00, 15:00, 25 декабря 12:00, 15:00, 26 декабря 18:00, 27 декабря 18:00, 28 декабря 18:00, 29 декабря 18:00, 30 декабря 18:00, 31 декабря 12:00,

Цена: От 1100 рублей

Место: Океанариум

Адрес: Ул. Щербакова, 2Б

«Новогодняя сказка» Юрия Куклачева

Новогодние гастроли театра Юрия Куклачева состоятся в Екатеринбурге в начале января. В представлении участвуют свыше 30 котов и собак труппы. В «Новогоднюю сказку» вошли лучшие цирковые номера театра Юрия Куклачева. На зрителях приветствуются карнавальные костюмы.

Когда? С 2 по 5 января в 12:00 и 15:00

Цена: от 800 до 2400 рублей

Место: Окружной дом офицеров

Адрес: Ул. Первомайская, 25

«Щелкунчик и кошки» Юрия Куклачева

Спектакль пройдет под музыку Петра Чайковского. В постановке задействовано 50 кошек театра Юрия Куклачева. На сцену выйдет Владимир Куклачев. Впервые будут исполнены трюки, которые раньше никто не видел.

Когда? 3 и 4 января в 12:00 и в 15:00

Цена: от 800 до 2400 рублей

Место: Дворец молодежи

Адрес: Пр. Ленина, 1

Новогодняя премьера спектакля «Волшебник Изумрудного города»

Едва отметив встречу Нового года, Дворец Молодежи представляет фэнтези-спектакль «Волшебник Изумрудного города». Постановку создал режиссер Московского Академического Музыкального театра им. Н.Сац- Валерий Меркулов.

Когда? 2 января 12:00, 15:00

Цена: от 800 до 2500 рублей

Место: Дворец молодежи

Адрес: Пр. Ленина, 1

Новогоднее шоу мыльных пузырей «В гостях у Снегурочки»

Интерактивное представление понравится даже самым маленьким зрителям. В ходе шоу гости праздника могут ловить мыльные пузыри. Зрители увидят трюки на светящемся столе с огромными дымными пузырями. Также фокусники покажут горящие пузыри и огромные, в которых помещается человек. Также зрители увидят пузыри разной длины и формы.

Когда? 17 декабря 14:00, 30 декабря 11:00 и 13:00, 6 января 12:00

Цена: от 350 до 450 рублей

Место: Музей советского быта «Сделано в СССР»

Адрес: Пр. Чебышева, 4

«МИ-МИ-МИШКИ: НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ»

Шесть мини-шоу в одном могут увидеть гости «ЭКСПО-Елки»: световое шоу, элементы научного и крио-шоу шоу мыльных пузырей, игры с большими шарами, интерактивы с светодиодными палочками и танцевальный флешмоб. Представление расскажет о том, что каждый Новый год Кеша придумывает необычные поздравления для друзей. В очередной раз он создал машину, которая воспроизводит воспоминания.

Когда? 3 января 11:00, 15:00

Цена: от 600 и 2200 рублей

Место: «Екатеринбург-ЭКСПО»

Адрес: ЭКСПО-бульвар, 2

«ТРИ КОТА: МЕГАЁЛКА»

В одно шоу команда проекта включила семь шоу: лазерное шоу, интерактив со зрителями, шоу мыльных пузырей, игры с большим надувным реквизитом, лазерное шоу и снежные игры. Постановка основана на сериях популярного мультфильма. По сюжету котята отмечают праздник с мамой, папой и друзьями у елки на свежем воздухе. Зрители становятся полноценными участниками спектакля.

Когда? 5 января 11:00, 15:00

Цена: от 600 и 2200 рублей

Место: «Екатеринбург-ЭКСПО»

Адрес: ЭКСПО-бульвар, 2