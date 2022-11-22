Сейчас все обвиняемые находятся на свободе. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Екатеринбурге определились с местом рассмотрения дела по делу банды сутенеров Александра Колосова. Процесс пройдет в Верх-Исетском суде. Но из-за большого числа участников слушанья пришлось перенести в здание на Малышева, 2б. Примечательно, что, скорее всего, процесс практически сразу же закроют от прессы и слушателей.

- В суде будут 20 обвиняемых, 20 адвокатов и девять потерпевших. В числе последних девушки с низкой социальной ответственностью, которых вовлекли в индустрию интимных услуг, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией. – Кроме этого в ходе судебного следствия будут слушать телефонные переговоры членов банды, которые были получены в ходе прослушки.

В поле зрения силовиков братья Андрей и Александр Колосовы попали в 2019 году. По версии следствия, преступное сообщество родственники создали в 2018 году. В качестве «базы» они использовали сауну «Мон-Плезир» у железнодорожного вокзала.

В полиции пришли к выводу, что банда контролировала две группировки: «Абама» и «Алекса». В каждой из групп была строгая иерархия: водители, телефонисты или диспетчеры и управляющие.

В январе 2020 года банда была задержана, а часть ее фигурантов отправили в СИЗО. Спустя несколько месяцев Александра Колосова (старший из братьев) нашли мертвым в камере.

- Чистой воды суицид, - рассказывал ранее врио заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Иван Филькин. - Он был опытным жуликом (ранее был судим за кражи, грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью и распространение наркотиков, - прим. ред.), сидел под камерами. На него не оказывалось давление, но и показаний он не давал. Александр старался использовать это в своих целях. И когда было продление стражи, он в суде заявлял, что боится за свою жизнь. Клялся не сбежать под домашним арестом. Но мы поступили иначе - перевели его в СИЗО-3 Нижнего Тагила, чтобы он не жаловался.

Александру Колосову и его 19 подельникам предъявлены обвинения по статьям 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией», 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», 309 УК РФ «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу», 163 УК РФ «Вымогательство». Свою вину лидер криминального формирования не признал. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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