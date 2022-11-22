Руководителем компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» избран Константин Кононов

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Совет директоров «Россети Урал» - «Екатеринбург» (АО «ЕЭСК») принял решение избрать Константина Кононова на должность директора компании. Накануне утверждения в должности его кандидатуру к назначению также рекомендовал Совет директоров «Россети Урал».

Константин Кононов окончил Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». После получения высшего образования прошел повышение квалификации на кафедре систем управления энергетикой и промышленными предприятиями УрФУ. В 2019 году успешно прошел профессиональную переподготовку по Президентской программе «Менеджмент. Стратегия управления предприятием» в УрФУ.

Вся трудовая деятельность Константина Кононова связана со сферой электроэнергетики. Свою карьеру он начал в 2000 году с должности инженера по расчетам и режимам оперативно-диспетчерской службы «Свердловэнерго» - Восточные электрические сети. В 2002 году Константин Кононов перешел на работу в ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в отдел сбыта электрической энергии», где прошел путь от инспектора энергоинспекции до заместителя начальника отдела. С 2008 по 2013 год – занимал руководящие должности в ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». В 2013 году Константин Кононов назначен на должность начальника департамента технологического присоединения Екатеринбургской электросетевой компании. С октября 2016 года до апреля 2020 года Константин Кононов выполнял функции заместителя директора по развитию и реализации услуг АО «ЕЭСК».

С апреля 2020 по август 2022 года занимал руководящие должности в организациях строительной отрасли.

Константин Кононов награжден почетной грамотой Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.