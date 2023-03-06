ЛДПР: победа придет быстрее, если встанем плечом к плечу

Фото: пресс-служба ЛДПР

Движение было запущено партией ЛДПР. Лидер партии Слуцкий обратился к тем, кто считает себя настоящими патриотами, с призывом вместе работать на приближение победы.

«На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители – это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны – это, конечно, победители, – сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. – ЛДПР – это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу».

Ещё полгода назад в партию ЛДПР за административной поддержкой обратились женщины-волонтёры из движения «Шьем для наших». Сегодня, благодаря энтузиазму участников и помощи партии, движение охватило всю Россию. Волонтёрские центры «Шьем для наших» действуют в 150 городах нашей страны. В Свердловской области тоже усердно шьют всё необходимое для солдат, участвующих в СВО. Яркий пример – объединение жён военнослужащих в ЗАТО Свободный. Своим искренним желанием помогать, не оставаться в стороне волонтеры по-настоящему заряжают. Сегодня добровольческое движение развивается также в Нижнем Тагиле, Верхней и Нижней Салде, в селе Покровском.

«Мы объединяем несколько десятков человек. У нас не только швеи, есть нянечки, юрист, учителя. Мы просто не можем стоять в стороне, когда нашим военнослужащим нужна помощь, – говорит участник движения «Шьем для наших 96» Татьяна Фомина. – Мы шьем то, что необходимо в зоне СВО: толстовки, трусы, дождевики, шапки, балаклавы».

Фото: пресс-служба ЛДПР

Помощи много не бывает – запросы фронта постоянно растут. Часто волонтёрам недостаёт рабочих площадей. И, конечно, хочется иметь свою собственную производственную базу. «Сейчас мы шьем на дому, так как свое помещение сложно получить. Собираемся выходить на депутатов ЛДПР, чтобы они нам помогли», – добавляет активист движения.

К большой радости швей-волонтёров 15 февраля Леонид Слуцкий передал организаторам швейбатов ключи от долгожданного нового цеха.

«Это женщины, сподвижницы, которые на самом деле без лишней патетики спасают здоровье наших ребят, наших детей, которые защищают нас на передовой, – сказал Леонид Слуцкий. – Движение «швейбатов» за считанные месяцы набрало в стране невиданные масштабы. Такого сложно было ожидать. Надо повсеместно помогать, поддерживать, покупать материалы и швейные машинки, давать помещения, а кто этого не делает, тот против победы».

Лидер ЛДПР отметил, что его однопартийцы уже давно оказывают всяческую поддержку добровольческому движению. Именно благодаря системной поддержке со стороны партии его удалось значительно масштабировать. Главное – не останавливаться на достигнутом.

«Низкий поклон еще раз всем тем, кто и в Москве, и недалеко, и очень далеко от столицы занимается этим благородным делом. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора», – сказал Леонид Слуцкий.