Интенсив по подаркам: что дарить коллеге или партнёру по бизнесу

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Что подарить успешному предпринимателю, партнеру по бизнесу, топ-менеджеру, маркетологу или крутому HR-у? Собрали список подарков – ваш партнер по бизнесу обязательно оценит один из них.

Универсальные подарки

Если вы совсем не знаете предпочтения партнера, то выбирайте универсальные подарки, которые могут пригодиться и на работе, и дома. Например, подарите увлажнитель воздуха, подходящий под домашний и офисный интерьер. Или кофемашину, которая приготовит капучино на профессиональном уровне дома. Многие мечтают о кофемашине и будут ей пользоваться каждый день.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Индивидуальный подход

Интересным вариантом подарка будет свитшот с уникальной вышивкой. Выбирайте современный крой со спущенным рукавом, подумайте над надписью или рисунком. Подарок будет смотреться особенно достойно, если надпись будет выполнена объëмной вышивкой. Если вы сомневаетесь в размере, то смело берите на один или два размера больше, ведь оверсайз ещё в моде.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Гаджеты по интересам

Здорово, если у коллег есть вишлист с пожеланиями – так вы точно не ошибетесь. В случае, если вы знакомы с интересами или привычками партнера, то используйте эти знания. Гурману дарите гриль с функцией выбора степени прожарки, а любителю утренних пробежек – портативный блендер для смузи и спортивного питания. Беспроводной блендер выполнен в виде стакана, который можно взять с собой на тренировку.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Билет или сертификат

Партнеру будет приятно получить билет на концерт любимой группы или хоккейной команды. Если у вас проверенные годами дружеские взаимоотношения, которые прошли испытания «огнем и водой», то подарите сертификат на квест. Не дарите слишком дорогие и навязчивые подарки, если это может смутить вашего бизнес-партнера. И, наоборот, потратьтесь на подарок, если коллега пригласил на торжество.