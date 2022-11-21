Список акций с размером скидок от ТРЦ Екатеринбурга в «черной пятнице» 25 ноября 2022 года

В ноябре в Екатеринбурге проходит самая выгодная распродажа года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
25 ноября в России проходит «черная пятница» - крупнейшая распродажа года. В Екатеринбурге акцию ждут с начала ноября, некоторые точки и вовсе устраивали «репетицию», объявляя старт распродажи заранее. Однако самые масштабные акции пройдут на этой неделе. «КП-Екатеринбург» подготовила список магазинов, участвующих в распродаже.
«Черная пятница» - 2022, ТРЦ «Гринвич»
Город в городе - так можно назвать самый большой в регионе торговый центр «Гринвич». Неудивительно, что наступающая пятница для любителей центра будет праздником: участвует в распродажах большинство магазинов. Учитывая, что акций очень много, мы подготовили списки магазинов с наиболее высокими скидками. Полный же список можно найти на сайте комплекса.
Адрес: ул. 8 Марта, 46
Размеры скидок в ТРЦ «Гринвич» в честь «черной пятницы» на одежду:
80 процентов - Gloria Jeans
70 процентов - Akhmadullina Dreams, I.B.W., Zolla
60 процентов - Belle YOU
50 процентов - LUSIO, Kira Plastinina, Tommy Hilfiger, Elis, Istnova, Lady & Gentleman City, M. Reason, MADYART, Maneken brand, Zarina.
Размеры скидок в ТРЦ «Гринвич» в честь «черной пятницы» на обувь:
70 процентов - Kari, OBUV, Soho, Сlarks, Tamaris
60 процентов - Mascotte
50 процентов - Sbalo, CARLO PAZOLINI, ALDO, FRANCESCO DONNI, SuperStep, Respect, Sneaker Street.
Размеры скидок в ТРЦ «Гринвич» в честь «черной пятницы» на товары для семьи:
50 процентов - CHOUPETTE
40 процентов - Acoola
30 процентов - Gulliver
Размеры скидок в ТРЦ «Гринвич» в честь «черной пятницы» на товары для дома:
90 процентов - Cozy Home
40 процентов - Realflame, «Остров Улыбок»
30 процентов – Zakka, Галамарт
Размеры скидок в ТРЦ «Гринвич» в честь «Черной пятницы» на технику:
70 процентов - TEFAL
25 процентов - HAIER
20 процентов - Fox Shop
«Черная пятница» - 2022, ТЦ «Пассаж»
Торговый центр, расположенный в самом центре Екатеринбурга по соседству с мэрией, не часто устраивает массовые скидки, но в «черную пятницу» о распродажах рассказали сразу несколько площадок.
Адрес: ул. Вайнера, 9
Размеры скидок в ТЦ «Пассаж» в честь «черной пятницы» на одежду и обувь:
30 процентов - СТОКМАНН
Размеры скидок в ТЦ «Пассаж» в честь «черной пятницы» на оптику:
50 процентов - «Оптиктория»
Размеры скидок в ТЦ «Пассаж» в честь «черной пятницы» на ювелирные украшения:
70 процентов - MIUZ Diamonds
69 процентов - SOKOLOV
«Черная пятница» - 2022, ТРЦ «Радуга-парк»
Адрес: ул. Репина, 94
Перед глобальными скидками центр оформлен празднично не только из-за «черной пятницы». В ноябре торговый центр отмечает 10-летие со дня открытия. В честь юбилея сотрудники оформили стенд и разыгрывают среди покупателей фирменный мерч магазина.
Размеры скидок в ТРЦ «Радуга-парк» в честь «черной пятницы» на одежду и обувь:
50 процентов - на вторую вещь в Clever
40 процентов - ХС, ZENDEN
20 процентов - Palmetta
Размеры скидок в ТРЦ «Радуга-парк» в честь «черной пятницы» на технику:
50 процентов - на собственную технику в Polaris
30 процентов - на телевизоры в Polaris
«Черная пятница» - 2022, ТРЦ «Парк Хаус»
Большой список площадок со скидками предлагает торговый центр в Кировском районе. Полный список можно увидеть на странице ТРЦ в соцсетях.
Адрес: ул. Сулимова, 50
Размеры скидок в ТРЦ «Парк Хаус» в честь «черной пятницы» на одежду и обувь:
70 процентов - MODIS, MADYART, FRANCESCO DONNI
50 процентов - Collantika
40 процентов - PRIZ
Размеры скидок в ТРЦ «Парк Хаус» в честь «черной пятницы» на ювелирные изделия:
70 процентов - MUZ, Lady collection
69 процентов - SOKOLOV
Размеры скидок в ТРЦ «Парк Хаус» в честь «черной пятницы» на косметику:
80 процентов - Л’ЭТУАЛЬ
20 процентов - Parfum cosmetics