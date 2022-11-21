Список акций с размером скидок от ТРЦ Екатеринбурга в «черной пятнице» 25 ноября 2022 года

В ноябре в Екатеринбурге проходит самая выгодная распродажа года Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 ноября в России проходит «черная пятница» - крупнейшая распродажа года. В Екатеринбурге акцию ждут с начала ноября, некоторые точки и вовсе устраивали «репетицию», объявляя старт распродажи заранее. Однако самые масштабные акции пройдут на этой неделе. «КП-Екатеринбург» подготовила список магазинов, участвующих в распродаже.

«Черная пятница» в Екатеринбурге - 2022: адреса, акции и размеры скидок

«Черная пятница» - 2022, ТРЦ «Гринвич»

Город в городе - так можно назвать самый большой в регионе торговый центр «Гринвич». Неудивительно, что наступающая пятница для любителей центра будет праздником: участвует в распродажах большинство магазинов. Учитывая, что акций очень много, мы подготовили списки магазинов с наиболее высокими скидками. Полный же список можно найти на сайте комплекса.

Адрес: ул. 8 Марта, 46

Размеры скидок в ТРЦ «Гринвич» в честь «черной пятницы» на одежду:

80 процентов - Gloria Jeans

70 процентов - Akhmadullina Dreams, I.B.W., Zolla

60 процентов - Belle YOU

50 процентов - LUSIO, Kira Plastinina, Tommy Hilfiger, Elis, Istnova, Lady & Gentleman City, M. Reason, MADYART, Maneken brand, Zarina.

Размеры скидок в ТРЦ «Гринвич» в честь «черной пятницы» на обувь:

70 процентов - Kari, OBUV, Soho, Сlarks, Tamaris

60 процентов - Mascotte

50 процентов - Sbalo, CARLO PAZOLINI, ALDO, FRANCESCO DONNI, SuperStep, Respect, Sneaker Street.

Размеры скидок в ТРЦ «Гринвич» в честь «черной пятницы» на товары для семьи:

50 процентов - CHOUPETTE

40 процентов - Acoola

30 процентов - Gulliver

Размеры скидок в ТРЦ «Гринвич» в честь «черной пятницы» на товары для дома:

90 процентов - Cozy Home

40 процентов - Realflame, «Остров Улыбок»

30 процентов – Zakka, Галамарт

Размеры скидок в ТРЦ «Гринвич» в честь «Черной пятницы» на технику:

70 процентов - TEFAL

25 процентов - HAIER

20 процентов - Fox Shop

«Черная пятница» - 2022, ТЦ «Пассаж»

Торговый центр, расположенный в самом центре Екатеринбурга по соседству с мэрией, не часто устраивает массовые скидки, но в «черную пятницу» о распродажах рассказали сразу несколько площадок.

Адрес: ул. Вайнера, 9

Размеры скидок в ТЦ «Пассаж» в честь «черной пятницы» на одежду и обувь:

30 процентов - СТОКМАНН

Размеры скидок в ТЦ «Пассаж» в честь «черной пятницы» на оптику:

50 процентов - «Оптиктория»

Размеры скидок в ТЦ «Пассаж» в честь «черной пятницы» на ювелирные украшения:

70 процентов - MIUZ Diamonds

69 процентов - SOKOLOV

«Черная пятница» - 2022, ТРЦ «Радуга-парк»

Адрес: ул. Репина, 94

Перед глобальными скидками центр оформлен празднично не только из-за «черной пятницы». В ноябре торговый центр отмечает 10-летие со дня открытия. В честь юбилея сотрудники оформили стенд и разыгрывают среди покупателей фирменный мерч магазина.

Размеры скидок в ТРЦ «Радуга-парк» в честь «черной пятницы» на одежду и обувь:

50 процентов - на вторую вещь в Clever

40 процентов - ХС, ZENDEN

20 процентов - Palmetta

Размеры скидок в ТРЦ «Радуга-парк» в честь «черной пятницы» на технику:

50 процентов - на собственную технику в Polaris

30 процентов - на телевизоры в Polaris

«Черная пятница» - 2022, ТРЦ «Парк Хаус»

Большой список площадок со скидками предлагает торговый центр в Кировском районе. Полный список можно увидеть на странице ТРЦ в соцсетях.

Адрес: ул. Сулимова, 50

Размеры скидок в ТРЦ «Парк Хаус» в честь «черной пятницы» на одежду и обувь:

70 процентов - MODIS, MADYART, FRANCESCO DONNI

50 процентов - Collantika

40 процентов - PRIZ

Размеры скидок в ТРЦ «Парк Хаус» в честь «черной пятницы» на ювелирные изделия:

70 процентов - MUZ, Lady collection

69 процентов - SOKOLOV

Размеры скидок в ТРЦ «Парк Хаус» в честь «черной пятницы» на косметику:

80 процентов - Л’ЭТУАЛЬ

20 процентов - Parfum cosmetics