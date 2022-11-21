Энергетики «Россети Урал» - «Екатеринбург» выявили несанкционированное подключение майнинговой фермы

Фото предоставлено пресс-службой ЕЭСК

В ноябре сотрудники «Россети Урал»-«Екатеринбург» обнаружили рост потерь на участке сети и провели осмотр воздушной линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ с целью выявления незаконных подключений. В ходе планового выездного рейда сотрудники «Россети Урал»-«Екатеринбург» выявили неучтенное энергопотребление.

В одном из гаражей, который располагался рядом с частным домом, энергетики обнаружили работающее оборудование для майнинга криптовалюты. Поскольку территория частного жилого дома подключена к электрической сети от опоры ВЛ, для замера фактически потребляемой мощности была задействована бригада с автовышкой.

Замер нагрузки, произведенный специалистами, показал, что при разрешенной мощности по договору энергоснабжения в 20 кВт абонент потребляет 30,6 кВт, причем оплачивает потребляемую электроэнергию по нормативу, что кратно меньше фактически потребляемого объема.

Фото предоставлено пресс-службой ЕЭСК

Для фиксации данного факта был организован дополнительный выезд сотрудников «Россети Урал»-«Екатеринбург» с тепловизионным оборудованием, применение которого позволило определить большие теплопотери и наличие аномально высокой температуры внутри гаража.

В ходе проверки установлен владелец жилого дома, в отношении которого составлен акт безучетного потребления. Расчет объема неучтенного потребления выполнен на 45 000 кВтч, что в денежном выражении составляет 190 тысяч рублей.

Потребитель факт работы майнингового оборудования признал. Акт неучтенного потребления в установленном порядке направлен гарантирующему поставщику для дополнительного предъявления абоненту объема безучетного потребления в рамках договора энергоснабжения.

Энергетики электросетевой компании напоминают, что помимо штрафа за административное правонарушение, по факту хищения формируется акт безучетного потребления, объем потребления в котором определяется на основании стимулирующих методов расчета в соответствии с действующим законодательством. Если владелец объекта отказывается оплатить долг, гарантирующий поставщик готовит иск для дальнейшего взыскания денег в судебном порядке и организует процедуру по ограничению режима потребления электроэнергии.

Фото предоставлено пресс-службой ЕЭСК

Специалисты обращают особое внимание потребителей на необходимость подачи заявки на увеличение максимальной мощности в случае, если имеющихся киловатт не хватает для хозяйственных нужд. Превышение допустимой по договору нормы потребления ресурса ведет к потенциальным угрозам повреждения имущества потребителя, оборудования сетевой компании и влияет на качество электроснабжения клиентов.

Напомним, усилиями сотрудников «Россети Урал»-«Екатеринбург» с начала 2022 года пресечена деятельность 6 майнинговых ферм, функционирующих с нарушениями учета электроэнергии. «Телефон доверия» компании работает круглосуточно. Обо всех случаях посягательств на имущество электросетевого комплекса и возможных фактах хищения электроэнергии энергетики просят сообщать удобным для вас способом: по номеру телефона (343) 359-00-00 или на электронную почту: stop@eesk.ru.