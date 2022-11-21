Погода в Екатеринбурге и Свердловской области 21-25 ноября 2022 года

На Среднем Урале к середине ноября выпало уже в 2,5 раза больше осадков, чем обычно в этот период времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области становится еще морознее. Небольшое потепление, случившееся на Урале в выходные, к середине недели снова сменится холодами.

Синоптики отмечают, что уже сейчас в регионе выпало в 2,5 раза больше, чем обычно в ноябре. Всего за ноябрь 2022 года выпало уже 28 мм осадков.

- Северо-западные ветры сохранятся и на следующей неделе, очередная порция холода на Урал поступит в середине следующей недели. В период 23-27 ноября вновь станет морознее: ночью -20,-25°, днем -11,-16°, в северных районах Свердловской области будет на 3-4 градусов по Цельсию морознее, - сообщает главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

Телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге» сообщает, что погода в Свердловской области 21 ноября будет следующей: днем от -5 до-10, на юго-западе до -14, ночью от -12 до -17, по юго-западу до -23, на крайнем севере до -11.

В понедельник 21 ноября в Екатеринбурге погода будет ясно и солнечной. Днем -8 - -10, ночью до -13, ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. 22 ноября в Екатеринбурге снова начнется небольшой снег и будет облачно, днем -6, ночью -14. 23 ноября в Екатеринбурге погода будет пасмурной, со снегом, днем начнет холодать. Температура в дневное время опустится до -12, а ночью до -16. 24 ноября погода в Екатеринбурге будет ясной и морозной: днем -15, ночью - -21. В Екатеринбурге 25 ноября в пятницу погода также будет солнечной, днем до -16, а ночью до -19.