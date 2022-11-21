После небольшой паузы в столице Урала вновь похолодает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Небольшой снег в Екатеринбурге начнет выпадать по ночам начиная с 22 ноября. А затяжной снегопад накроет Екатеринбург в четверг, 24 ноября. Это следует из прогноза Гидрометцентра России.

В понедельник, 21 ноября, будет небольшая облачность с прояснениями. Днем температура составит -8 градусов. В ночь на вторник она опустится до -10 градусов. Днем столбик термометра покажет -7 градусов. Будет облачно, пройдет небольшой снег.

В ночь на среду похолодает до -15 градусов. Ожидается небольшой снег. 23 ноября будет облачная погода без осадков. Воздух прогреется до -13 градусов. В ночь на четверг пройдет небольшой снег, а температура опустится до -18 градусов. Днем 24 ноября столбик термометра покажет -16 градусов. Будет идти снег.

Осадки продолжат выпадать в ночь на пятницу. Похолодает до -19 градусов. Также снег будет валить 25 ноября днем, а температура составит -10 градусов. В субботу и воскресенье в столице Урала будет наблюдаться переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура днем будет достигать -9 градусов, а ночью она может опускаться до -11… -16 градусов.

Ранее снегопад накрыл столицу Урала в ночь с 13 на 14 ноября. Утром город встал в пробки. За день в условиях непогоды произошло 67 аварий. К счастью, в них никто не пострадал. Осадки прекратили выпадать только 16 ноября.