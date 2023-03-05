Что грозит воспитаннице интерната в Североуральске, жестоко избившей 13-летнюю девочку

17-летняя девушка накинулась на 13-летнюю девочку с кулаками. Фото: скриншот из видео

В середине февраля в интернате Североуральска 17-летняя воспитанница жестоко избила 13-летнюю девочку. Происходящее записывалось на видео, которое спустя две недели завирусилось в сети. На нем видно, как старшая воспитанница бьет младшую кулаками по голове.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая воспитанница интерната после драки у 13-летней девочки были сотрясение головного мозга, приступы и судороги.

- Ее отправляли в больницу, но медики не среагировали и не передали всю информацию правоохранителям. Этот случай не первый – девушка уже избивала другую девочку. Она и других девочек запугала. Так она самоутверждается, но дело умалчивают, и с этой бандиткой не могут ничего сделать, - рассказала «КП-Екатеринбург» собеседница.

После того, как об избиении стало известно, была уволена его заведующая. А когда ролик с инцидентом разлетелся в сети, по требованию Главы СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку.

- В ходе проверки, проводимой на предмет возможного наличия признаков преступлений, предусмотренных статье 117 УК РФ «Истязание» и статьи 293 УК РФ «Халатность», сотрудники устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью. Ведутся опросы, а также принимаются меры к получению документов. Проводится анализ должностных инструкций сотрудников социально-реабилитационного центра, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального СКР.

После инцидента СК возбудил уголовное дело. Фото: скриншот из видео

Пока ведется расследование, «КП-Екатеринбург» обратилась к известному юристу Сергею Колосовскому, чтобы узнать, какое наказание грозит 17-летней зачинщице конфликтов.

- В случае избиения несовершеннолетней статья 117 УК РФ «Истязание» подразумевает максимальное наказание с лишением свободы на срок до трех лет. Однако, поскольку данное преступление относится к категории небольшой тяжести, а девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась, в этом случае по закону лишение свободы к ней не может быть применено. Максимум, что ей грозит при данной квалификации – ограничение свободы сроком до двух лет, то есть обязанность регулярно отмечаться в инспекции ФСИНа и не гулять по ночам. Но во многом наказание для 17-летней девушки зависит от результатов судмедэкспертизы о степени вреда, нанесенного здоровью девочки. После ее заключения квалификация может измениться на ч. 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего» со сроком лишения свободы до пяти лет, - поясняет Сергей Колосовский.

Также по его словам, исходя из судебной практики, вероятность осуждения девушки к реальному наказанию, учитывая характер преступления и то, что оно совершено формально впервые, стремится к нулю.

- В отношении сотрудников интерната может быть приманено наказание по статье 293 УК РФ «Халатность» только при условии, если они знали о происходящем, и у них была возможность исключить девушку, но они этого не сделали. Здесь нужно внимательно и осторожно разбираться в ситуации, - заключил Сергей Колосовский.

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