В Свердловской РЭК ответили на заявления ФАС о незаконном изменении тарифов на электричество

В РЭК объяснили причины изменения тарифов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской РЭК объяснили, зачем по своей инициативе отменили ночной тариф. Свердловские чиновники из Региональной энергетической комиссии не согласовали это решение с Москвой. После чего в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, это является нарушением.

В ответе на обращение председателя Свердловского отделения партии Александра Ивачева было указано, что автоматический перевод на другой тариф без заявления потребителя к поставщикам или сбытовым компаниям с просьбой перевести его, считается незаконным.

В ответ на это в Свердловской РЭК заявили, что отмена тарифа выходного дня стала вынужденной мерой, обусловленной решениями ФАС.

- Действовавшая в регионе мера поддержки жителей в условиях внедрения ФАС России новой методики расчета тарифов привела к высокому росту дневной ставки зонного тарифа (+35%), - сообщили в ведомстве.

Также в Региональной энергетической комиссии добавили, что «Основы ценообразования» действительно содержат норму, по которой потребитель должен написать заявление гарантирующему поставщику, чтобы выбрать тариф, но только в том случае, если приборы учета работают корректно.

- Отказ от скидки выходного дня привел к тому, что характеристики работы счетчиков перестали соответствовать требованиям законодательства, - добавили в ведомстве.

Напомним, что в январе этого года всех потребителей Свердловской области перевели на одноставочный тариф по электроэнергии. Из-за этого жители частных домов с электрическим отоплением по итогам января получили квитанции с огромными суммами.

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