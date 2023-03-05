В Екатеринбурге завершены поиски 16-летней школьницы

Школьница пропала 28 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли 16-летнюю школьницу. Девушка пропала 28 февраля. Ее искали больше четырех дней.

Поиски осложнялись тем, что школьница плохо владеет русским языком и совсем не ориентируется в городе, так как всего месяц назад вместе с семьей перебралась в Екатеринбург. Девушку нашли после звонка очевидца.

- Нашли по свидетельству. Очень помогли в распространение ориентировки в сети интернет. Ее увидели многие. Поступил звонок инфоргу поиска, и сообщили, где находится девушка. Силами отряда и полиции отдела №9 . Спасибо всем большое за помощь в поиске и не равнодушие к чужой беде, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Девушку искали полиция и волонтеры поисковых отрядов. По предположению волонтеров, она несколько дней мерзла на улице, заходя в подъезды погреться. Для продвижения поисков они обращались ко всем жителям города с просьбой проявлять внимательность на улицах, чтобы не упустить девочку из вида, если она окажется рядом.

У школьницы была яркая одежда – розовая куртка, темные штаны, черные сапоги и голубой рюкзак, с собой у нее был голубой рюкзак.