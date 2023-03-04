На Тюменском тракте «Кадиллак» протаранил «Ладу» и перевернулся

Машины получили сильные повреждения Фото: читатель «КП»

В субботу, 4 марта, серьезная авария произошла на тюменском тракте. Сидя за рулем «Кадиллака», 43-летний мужчина ехал со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга.

- Он не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, допустил наезд на стоящее транспортное средство «Лада», которое находилось на правой обочине по ходу движения и опрокинулся, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области.

Отечественную легковушку сильно смяло при столкновении Фото: УГИБДД по Свердловской области

В итоге отечественную легковушку сильно смяло. К счастью, при столкновении никто из людей не пострадал. Обошлось механическими повреждениями машин.

- На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия, по факту ДТП проводится проверка, - добавили в ведомстве.