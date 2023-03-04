В Академическом загорелась строящаяся 25-этажная высотка

Огонь загорелся на крыше строящегося дома на улице Евгения Савкова Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Жуткое зрелище открылось сегодня жителям Академического района Екатеринбурга. Над жилыми домами поднялся столб черного густого дыма. Он шел от одной из строящихся высоток.

- В 13.37 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании по адресу улица Евгения Савкова, 35, - прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади в десять квадратных метров произошло возгорание битумной основы на кровле 25-ти этажного строящегося здания.

Уже к 13.58 огонь на крыше высотки был потушен. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.