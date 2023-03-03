Всех, кто находился в иномарке, полицейские доставили в территориальное ОВД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга автоинспекторы задержали иномарку, на которой пытались похитить человека. По предварительным данным, полностью тонированный Volkswagen Passat двигался со стороны Уралмаша. Именно там очевидцы заметили компанию, которая грубо затолкала парня в салон, а позже скрылась в неизвестном направлении.

- Тревожный сигнал по линии 02 полицейские получили в 17:52 по местному времени. Звонившие рассказали, что возле жилого дома по проспекту Космонавтов неизвестные насильно посадили молодого человека в легковушку и скрылись, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По радиостанции эту информацию передали всем нарядам ДПС. В результате экипаж 2-13 в составе младших лейтенантов Сергея Гагарина и Дмитрия Петрова заметил подозрительную иномарку с местными номерами.

Тревожный сигнал по линии 02 полицейские получили в 17:52 по местному времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

За рулем в этот момент находился 21-летний житель Екатеринбурга, он не стал испытывать судьбу и остановил машину по приказу полицейских, применять табельное оружие им не пришлось.

- Это произошло на улице 8 Марта в районе дома № 49. В полностью тонированной иномарке «Фольксваген» серого цвета стражи порядка обнаружили компанию молодых людей, в том числе двух братьев, у которых по одной из версий произошел конфликт из-за долга, что и могло послужить причиной дальнейших событий, - добавил полковник Горелых.

Всех, кто находился в иномарке, полицейские доставили в территориальное ОВД для установления более подробных и точных обстоятельств инцидента.

- На данный момент утверждать, что это было именно похищение, пока преждевременно. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение, - сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка.