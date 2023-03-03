«Всегда нравились цилиндры»: заводчанин из Екатеринбурга ходит на работу в костюме XIX века и удивляет горожан

Максим Банных ходит в костюме каждый день Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Смотри, это же Шерлок Холмс!» - слышится на другом конце пешеходного перехода. Это кричат подростки при виде Максима Банных, который и правда выглядит как знаменитый детектив или писатель из позапрошлого столетия. Он часто ходит по улицам в костюме ХIX века. И горожане уже успели прозвать загадочного мужчину Пушкиным. «КП-Екатеринбург» узнала у Максима Банных, откуда у него любовь к старинным вещам.

ПУШКИН РАБОТАЕТ НА ЗАВОДЕ

Максим не актер и уж точно не аниматор. Он простой заводчанин. Официально - оператор станков с программным управлением.

- Работаю я на предприятии «Уралтрансмаш», которое известно своими трамваями и военными машинами. Помимо этого, я фрилансер, делаю сайты. Увлечений у меня множество, летом – велосипед, в обычное время – стихи, рассказы. А в целом, обычная жизнь обычного человека, - рассказывает «КП-Екатеринбург» 41-летний Максим Банных.

Максим Банных часто вызывает интерес у горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока Пушкин нашего времени гуляет по заснеженному парку, прохожие не скрывают своего удивления. То бабушка замрет на месте, то мамы с колясками замедлят ход. Но пораженных взглядов Максим Банных не замечает, уже привык.

- Люди останавливаются постоянно. Кто-то фотографирует, кто-то просит фото со мной, бывает даже компаниями. Реагируют по-разному: кому-то смешно, а кто-то немного неадекватно воспринимает, но нравится всем я тоже не могу, - говорит «Пушкин».

Интерес прохожих Максима Банных не смущает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Максим Банных отслеживает все новости, которые появляются в соцсетях с его участием. Отвечает на комментарии. Даже создал аккаунт в соцсетях, чтобы выкладывать туда фото и видео с ним, которые ему присылают.

ВЕСЬ ОБРАЗ ОБОШЕЛСЯ В 80 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Главный вопрос, который интересует большинство, почему же ХIX век? Оказалось, викторианская эпоха еще с самого детства притягивала Максима.

- В детстве большую часть времени я проводил за книгами в библиотеках. Читал всю литературу, какую только находил, но больше всего меня привлекали энциклопедии. Именно в тот период я заинтересовался ХIX веком. Мне с детства нравились костюмы, шляпы, пальто. Одеваться так в детстве возможности не было, ведь нас одевают родители, - смеется Максим.

Костюм Максиму Банных обошелся минимум в 80 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

А 10 лет назад Максим забрел в антикварный магазинчик на улице Вайнера и нашел там свою первую шляпу.

- Она была смешная, немного напоминала классический котелок, носил я ее года полтора. Потом случайно в интернете наткнулся на мастера из Санкт-Петербурга, который изготавливает шляпы любой сложности по фотографии. У него я заказал уже настоящую классическую английскую шляпу, которую носил девять лет, до 2020 года, - делится Максим Банных.

Максим Банных шьет вещи на заказ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появление шляпы привело к тому, что у молодого человека поменялся внешний вид. Он начал носить костюмы, пальто.

- За девять лет моя шляпа потеряла свою форму, я решился заказать цилиндр. А в начале 2021 года я заказал две трости: из Индии и США. Появление трости привело к тому, что я начал носить перчатки, ходить с тростью зимой – достаточно холодно, - объясняет Максим Банных. – А вот пальто заказывал в Москве. Оно из итальянской шерсти, но мех искусственный.

Максим банных собирает образ 10 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость всего образа – около 80 тысяч рублей. Изящное длинное пальто обошлось в 48 тысяч, цилиндр стоит 13 тысяч, шейный платок - около 4 тысяч рублей. Три трости ручной работы – почти 10 тысяч рублей.

- Образ не закончен. Я планирую копить и к лету заказать плащ с пелериной, немного с уклоном в современность. А еще хочу сделать регентский жилет, жакет, брюки, подобрать к ним обувь на заказ, - делится планами Максим.

Максим Банных пишет стихи и рассказы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Называть Максима уральским Пушкиным в какой-то степени даже правильно. За свои стихи и рассказы он получил целых четыре медали от Российского союза писателей. Их он удостоился за публикации в сборниках «Антология русской поэзии 2019-2020» и сборник военных стихов. Четвертую награду Максиму вручили в феврале 2023 года – за вклад в русскую литературу.

Сразу после прогулки в парке аристократ направился на станцию метро, чтобы уехать на завод, где коллеги уже нисколько не удивляются его внешнему виду.