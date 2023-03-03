Шесть школ Екатеринбурга получили тренировочные комплексы для подготовки к соревнованиям по биатлону

Уральский проект по школьному биатлону одобрило правительство РФ. Фото: пресс-служба «ФОРЭС»

В школы Екатеринбурга передали тридцать тренировочных комплексов для подготовки учеников к соревнованиям по биатлону. Пять учебных заведений Академического получили оборудование в рамках проекта «Биатлон в школу – Биатлон в ГТО», созданный для вовлечения детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом, а именно, биатлоном.

Проект разработали и реализуют компания «ФОРЭС» и свердловское региональное отделение «Юность России».

- Надеемся, что наши усилия по созданию хорошей и доступной подготовительной базы в школах дадут результат и за несколько лет мы сформируем фундамент успешных выступлений наших спортсменов на соревнованиях всех уровней, в том числе и международном, - говорит советник исполнительного директора «ФОРЭС» по социальной работе Илья Потанин.

Проект поможет подготовить спортсменов для соревнований международного уровня. Фото: пресс-служба «ФОРЭС»

Мобильный комплекс для школьного биатлона начали разрабатывать в 2019 году, а уже через год оборудование начали передавать в школы и колледжи Урала. К 2022 году в учебные заведения было поставлено более 1400 комплексов.

Проведение проекта одобрило правительство РФ. В 2022 году после поручения Министерства спорта РФ биатлон включили в число видов спорта рекомендованных для уроков физической культуры в школах и колледжах.

- От многих федераций российского спорта и физкультурно-спортивных движений поступили предложения взаимодействия и внедрения в программу их соревновательной деятельности элементов биатлона. Полагаю, что найдем формат взаимодействия и с движением «Юнармии», - рассказал глава свердловской общественной организации «Юность России» Юрий Громыко.

К 2022 году в учебные заведения было поставлено более 1400 комплексов. Фото: пресс-служба «ФОРЭС»

С момента старта проекта компания «ФОРЭС» направила на его реализацию почти 100 миллионов рублей.

3 марта комплексы для занятий по биатлону получили шесть школ в Академическом районе. Это школы №16, №19, №23, № 79, №123 и №181.

Осенью 2023 года в рамках проекта также планируется провести финал Всероссийского марафона «Биатлон в школу – Биатлон в ГТО», участие в котором смогут принять все желающие ученики школ и колледжей. Предварительно ожидается, что в марафоне примет участие около 80 тысяч человек.

Проведение марафона во время форума «Мы вместе. Спорт», который проходил в Москве с 28 февраля по 1 марта, поддержали Министерство просвещения РФ и Министерство спорта РФ.