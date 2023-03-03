Житель Челябинской области украл плюшевого медведя в аэропорту Кольцово, но попался полицейским

Ущерб владельцы кафе оценили в 4 тысячи рублей. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Житель Озерска вернулся с заграничного курорта на Урал и решил утащить сувенир в виде огромного плюшевого медведя в аэропорту Кольцово. Правда, эта затея обернулась уголовным делом. И теперь мужчина еще долго не побывает за рубежом. Похититель теперь находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Взгляд уральца пал на большого плюшевого медведя, смирно располагавшегося рядом с барной стойкой. Плюшевый зверь наверняка был любимым украшением заведения. Но видимо, похититель задумался о том, что было б неплохо в довесок к заграничным сувенирам прихватить и медведя. К тому же, можно предположить, что таким сувениром он хотел осчастливить любимую, к которой так поспешно рванул в Озерск.

Мужчина не стал долго размышлять. Подошел к косолапому, уверенно схватил его в охапку и унес. Игрушку он положил в машину и оправился из аэропорта в Озерск. Владельцы заведения оценили ущерб от потери плюшевого красавца в 4 тысячи рублей. Они обратились к полицейским, и те установили любителя прихватить чужое.

- Свои намерения гражданин объяснить не смог. Он сказал сотрудникам транспортной полиции, что совершил кражу ради забавы. Медведя позже нашли в гараже подозреваемого. Игрушку также приобщили к материалам дела. На мужчину было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.

Плюшевого гиганта после путешествия в Озерск полицейские вскоре вернут обратно владельцам.