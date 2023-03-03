Все - в дом. Эксперты сделали честный расчет по семейной ипотеке в 2023 году

Фото: пресс-служба ООО «Брусника»

Авторы изменений хотели, чтобы как можно больше семей с детьми смогли позволить себе квартиру в новом доме.

ДЛЯ КОГО

Вместе с экспертами по ипотеке рассказываем, что поменялось в правилах и кому теперь доступны новостройки.

Главное изменение - возраст детей. Если раньше для получения семейной ипотеки у родителей должен был быть хотя бы один ребенок, который родился после 1 января 2018 года, то теперь добавился вариант, когда детей - двое и им еще не исполнилось 18 лет.

Новые правила помогают приобрести новостройку приёмным родителям - здесь важно, чтобы дата рождения одного из детей была с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Низкую ставку по ипотеке смогут получить и родители несовершеннолетних детей с инвалидностью.

КАКОЕ ЖИЛЬЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО СЕМЕЙНОЙ ИПОТЕКЕ?

Семейной программой можно воспользоваться только для покупки нового жилья. Здесь важно, чтобы готовый новый объект или долю вы приобретали у юридического лица, чаще всего это девелопер.

СКОЛЬКО ДАЮТ?

Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Свердловской области — 6 млн руб.

Посмотрим расчет покупки квартиры по программе семейной ипотеки для семьи с двумя сыновьями 12 и 17 лет.

Владислав Торопов перевозит семью из Кургана в Екатеринбург - он получил предложение о работе, а дети уже подросли - возможностей для поступления в ВУЗ в столице Урала куда больше. В Кургане семья жила в добротной, хотя и тесноватой квартире 44 кв.м на улице Машиностроителей.

Пока Владислав обживается в Екатеринбурге, компания- работодатель оплачивает аренду квартиры, но так как семья переезжает насовсем - решили продать жилье в Кургане и сразу купить в Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба ООО «Брусника»

Для жизни в мегаполисе сразу смотрели только новостройку.

«Устали жить в старом жилфонде, - признается Владислав, - комнаты тесные, до капремонта еще долго, а все коммуникации уже изношены. В подъездах понятно что - заходить не хочется. Новый этап жизни решили начать в новых стенах. Осмотревшись, выбрали проект “Депо” на Сортировке - завод Владислава рядом, а Марина, она работает косметологом - эстетистом, планирует арендовать кабинет для работы неподалеку от дома».

Новую квартиру выбирали так, чтобы у супругов и у детей появилась своя комната. А еще одна- общая кухня-гостиная, где вся семья будет собираться на ужины. Нашли такую в квартале “Депо”. На 9 этаже 17-этажной секции.

Фото: пресс-служба ООО «Брусника»

Для того, чтобы внести первоначальный взнос за новостройку, супруги обратились к сервису Обмен от Брусники. Специалисты сервиса выкупили квартиру в течение 1 недели. Ее оценили в 1 900 000 рублей, они и стали первоначальным взносом за новостройку в “Депо”.

Посмотрим расчет на приобретение квартиры с 2 спальнями площадью 61 кв.м с использованием программы “Семейной ипотеки”

Стоимость: 6 420 000 рублей.

Первоначальный взнос: 1 900 000 рублей

Процент по ипотеке: 4% на весь срок

Ежемесячный платеж: 21 579 рублей.

Срок кредита - 30 лет

Фото: пресс-служба ООО «Брусника»

Дом, в котором Тороповы выбрали квартиру, сдается в четвертом квартале 2024 года.

Пока Владислав осваивается в Екатеринбурге, а новая квартира строится, дети спокойно закончат учебный год в Кургане. По условиям обмена, Тороповы смогут жить в проданной квартире до переезда в новостройку. Это опция, которая помогает многим осуществить мечту- приобрести квартиру в новом доме и переехать в него сразу из своей квартиры, не ютясь у родственников или в арендной квартире.

Проектная декларация

Застройщик ООО «Брусника»