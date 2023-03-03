Небольшие плюсовые температуры возможны лишь в конце марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз погоды в Екатеринбурге на март-2023 не вызовет удивления у уральцев. Относительное потепление в регионе метеорологи ожидают не раньше третьей декады месяца.

Весна в Екатеринбурге в 2023 году точно придет не раньше апреля. По крайней мере, по всем прогнозам, практически весь месяц столбик термометра будет держаться на показателях в -4... -2 градуса по Цельсию.

- Адвекция тепла в регион начнется только утром в субботу, 4 марта, поэтому в целом ночь на 4 марта по области будет наиболее холодной, то есть до -20 градусов и ниже, за исключением разве что юго-западных районов, - сообщает уральский синоптик Алексей Пулин.

- Погода недели, включая предстоящие выходные дни, 4-5 марта, а также в начале следующей недели ожидается вполне зимней: ночью -11... -16 градусов, на севере - до -22 градусов, днем -3... -9 градусов, на севере - до -12 градусов, - добавляет главный метеоролог уральского Управления гидрометцентра Галина Шепоренко.

Ожидается, что март будет малоснежным: осадки возможны 9 марта, 16-19 марта. По прогнозу погоды в Екатеринбурге на март, теплый воздух начнет поступать в регион не раньше 23 марта. По предварительным прогнозам, в эти дни потеплеет до -1, а с 28 марта возможны минимальные плюсовые температуры. Таким образом, когда будет теплая погода в Екатеринбурге в 2023 году, уральские синоптики смогут ответить не раньше апреля.