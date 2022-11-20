«Наткнулась на мошенников»: на Урале пенсионерка лишилась недвижимости и сбережений, пытаясь вылечить сына от алкоголизма

Мошенники придумывали разные ходы, чтобы вытянуть денег с доверчивой женщины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге 70-летняя женщина лишилась недвижимости, всех накоплений и влезла в долги в банках, наткнувшись на мошенников, которые пообещали избавить ее сына от алкоголизма. Пострадавшая отметила, что ущерб от действий злоумышленников превысил три миллиона.

История началась в феврале этого года, тогда пенсионерка увидела по телевизору рекламу экстрасенсов, которые обещали избавить любого от зависимостей с помощью нетрадиционной медицины. Женщина решила, что это ее шанс, и набрала заветный номер.

- Некий Марк Владимирович на том проводе заявил, что для обряда избавления от зависимости необходимы специальные свечи и определенная атрибутика стоимостью 20 тысяч рублей. На следующий день он перезвонил и сообщил, что ситуация намного серьезнее и что сына нужно «отмаливать», поэтому необходимо срочно найти уже 400 тысяч, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Пострадавшая отметила, что ущерб от действий злоумышленников превысил три миллиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого перевода мошенники стали придумывать разные ходы, чтобы вытянуть еще денег с доверчивой женщины. Они объясняли ей, что для лечения необходимо оплатить страховку, налоги, а также другие взносы.

- Сначала она отдала злоумышленникам все свои сбережения, затем взяла несколько крупных кредитов в банках. Ей также пришлось продать две комнаты в двух принадлежащих ей квартирах. Когда закончились и эти деньги, несчастная жертва начала обращаться в микрофинансовые организации, - добавили в полиции.

Только в ноябре она обратилась в дежурную часть с заявлением, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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