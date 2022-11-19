Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко о визите в Екатеринбург: «Видно, как меняется ситуация»

Михаил Мурашко проверил, как идет модернизация первичного звена здравоохранения Фото: департамент информполитики региона

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 19 ноября приехал в Екатеринбург. Во время визита в столицу Урала он посетил поликлинику №1 ЦГБ №20 на Химмаше.

Глава Минздрава РФ объяснил, почему отправился именно в это медучреждение столицы Урала. Оказывается, что на примере этой поликлиники Михаил Мурашко решил проверить, как идет модернизация первичного звена здравоохранения.

- Каждую неделю мы с регионами разбираем, как проходит запись на прием, какие сбои, как выстроена работа информационных систем и так далее, - рассказал Михаил Мурашко. - Визит в эту поликлинику - знакомство с фактической реализацией проекта там, где взаимодействуют врачи и пациенты. Это типичная городская поликлиника, на примере которой видно, как меняется ситуация.

Фото: департамент информполитики региона

В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что на приобретение оборудования в поликлинику №1 ЦГБ №20 в 2021 и 2022 году направлено около 59 миллионов рублей. Из них 35 миллионов рублей - по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На эти деньги в медучреждение приобретены в том числе два видеоэндоскопических комплекса, компьютерный томограф, два цифровых маммографа, оборудование для ПЦР-лаборатории.

Также Михаил Мурашко во время визита рассказал о лаборатории по тестированию медицинских изделий в Екатеринбурге, о создании которой он сообщил в апреле 2022 года на форуме «Здравоохранение Урала».

Фото: департамент информполитики региона

- Мы совместно с регионом, с губернатором создаем лабораторию по контролю качества и регистрации медицинских изделий, - рассказал министр. - Капитальные работы завершаются, федеральное правительство выделило по поручению Михаила Владимировича Мишустина дополнительные средства для приобретения лабораторного оборудования, которое будет проводить тестирование.

Он отметил, что производители смогут на этапе разработки заключать договоры, проводить дорегистрационные процедуры, смотреть качество изделия, заложенное в дизайне, которое потом будет обеспечено на производстве.