Остановки в трамвае до Верхней Пышмы будут объявляться голосом Андрея Рожкова

Актер озвучил названия остановок и объявления, которые будут транслироваться в трамвае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Остановки в трамвае в Верхнюю Пышму будут объявляться голосом звезды «Уральских пельменей» Андрея Рожкова.

- Популярный актер и телеведущий озвучил названия остановок и объявления, которые будут транслироваться в трамвае, - рассказали в компании «Верхнепышминский трамвай», которая занимается обслуживанием линии.

Кроме того, с 24 ноября для пассажиров трамвайного маршрута Екатеринбург - Верхняя Пышма заработает аудиогид. В него включены интересные истории двух городов. Слушателям расскажут о золотой лихорадке и о том, как Верхнепышминская фабрика «Радуга» повлияла на историю уральского рока. Также пассажиры узнают о современных художниках Эльмаша, уличном искусстве Верхней Пышмы и смогут услышать пение местных птиц, подготовленное сообществом орнитологов EkaterinBird.

Над аудиогидом работали авторы социокультурного проекта «Ближе» совместно с исследователями и лидерами таких местных проектов, как «Екбгуляем», «Кванториум», «Уральские мотивы» и другими. Он будет доступен для прослушивания на платформе izi.TRAVEL.

Напомним, новые вагоны модели 71-911ЕМ «Львенок» с 31 августа начали движение от центра Верхней Пышмы до станции «Фрезеровщиков» на Эльмаше.

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