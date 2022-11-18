Батюшка устраивает встречи клуба дважды в неделю. Фото: социальные сети Тимофея Гладкова

Отец Тимофей Гладков из Полевского служит настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери. В этом году он предложил подросткам «почилить» и открыл сразу два филиала молодежных клубов Полевского. Один из них расположился в поселке Зюзельском, а другой в Северском. «КП-Екатеринбург» поговорили с батюшкой Тимофеем Гладковым о том, как он изучал молодежный сленг и почему хочет быть на одной волне с молодежью.

«МЫ ПРОСТО «ЧИЛИМ»

В семье Гладковых четверо детей в возрасте до семи лет. Им пока что «чилить» рановато. Как рассказал отец Тимофей, идея создания клуба пришла к нему спонтанно. Помогли педагогическое образование, опыт работы в Воскресной школе.

- Подумал, что хочу устраивать встречи с подростками. Стал в интернете искать идеи для названия, в том числе и молодежный сленг. Наткнулся на слово «чилить», что в переводе означало отдыхать, общаться. И мне понравилось. Так и составил название «Чилим с батей». Но также оставил вариант с батюшкой, чтобы воцерковленные не смущались, - рассказывает отец Тимофей.

На выбор у батюшки несколько настольных игр. Фото: скриншот видео

В клуб ходят дети до 14 лет. Никаких взносов не требуется. Батюшка с матушкой угощают их чаем с печеньем.

- Мы не проводим никаких занятий, о боге не разговариваем постоянно. Может пару тройку слов. Мы встречаемся, общаемся и играем в настольные игры. Пьем чай. В общем, просто «чилим»! – подчеркнул священник. - Хочется, стать для них другом. Надеюсь, ребята вспомнят обо мне в будущем, если в их жизни будут трудности и им нужна будет поддержка. Каждому нужен такой друг, который даст совет без осуждений и предвзятого отношения.

ПОСМОТРЮ АНИМЕ И ПОЧИТАЮ КОМИКСЫ

- Я не ставлю цель собирать по сотне человек. Даже если одному что-то доброе привить, то наш мир уже станет значительно лучше, - считает батюшка. – В ходе общения я записываю себе интересные словечки, тренды, которые слышу от ребят. Спрашиваю, чем подростки увлекаются. Они мне советуют, какие почитать комиксы и что стоит посмотреть из аниме мультфильмов. Я же должен интегрироваться в их среду, мне стоит быть с детьми на одном уровне.

С детьми отец Тимофей играет и в «Мафию». Как сказал священник, от темы смерти убегать ему незачем.

Вкусности к чаю батюшка предприимчиво закупает заранее. Фото: социальные сети Тимофея Гладкова

- Это игра и мафия убивает. Но мы с вами не в сказке живем, - говорит отец Тимофей. - Мы никого не режем, не говорим о чем-то кровавом. Я проговариваю ребятам, что со смертью играть нельзя. На мой взгляд, тема смерти и отношение к ней должно быть трепетным. Будто это какая-то тайна и благоговение. Я объясняю ребятам, что праздник Хэллоуин – это приколы со смертью, а ведь с ней шутки плохи.

На занятиях подростки могут слушать песни и современных исполнителей, вроде Люси Чеботиной с ее хитом «Солнце Монако». Да и сам батюшка не против хорошей музыки. Сам он и умеет играть на клавишных, гитаре.

- Я слушаю много разной музыки. Естественно при условии, что она не бессмысленная, в ней нет матершинных слов, описаний какой- то жестокости. А если песни хорошие, со смыслом, то чего бы и не послушать? – задается вопросом батюшка. – Не надо нас путать с сектой. Мы живем среди людей и должны понимать этот мир. К богу можно прийти не только через музыку, но и через игры, книги.

На встречи с батюшкой приходят школьники до 14 лет

По словам батюшки, некоторые псевдоправославные не одобряют клуб «чила». И даже жалуются на батюшку в Епархию.

- Моя деятельность священноначалием приветствуется, её не запретили, но, думаю, за мной будут следить, чтобы не было какого-то негативного отклонения с моей стороны. И это правильно и для меня полезно, - подчеркнул отец Тимофей.

Еще один шаг, который для священнослужителя будет важным – привлечь в клуб родителей. Кстати, отец Тимофей проводит встречи для взрослых. Также в настоящий момент, священник учится в магистратуре на психолога.