Мэр Екатеринбурга вручил премии Татищева и де Геннина почетным горожанам

Событие прошло в день основания города – 18 ноября. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге прошла церемония награждения премией имени В. Татищева и В. де Геннина. Событие прошло в день основания города - 18 ноября.

В этом году лауреатами стали заслуженные деятели Свердловской области в четырех номинациях. Главную награду, медаль лауреата, получили 22 человека. Ими стали деятели в сфере промышленности, культуры, науки и архитектуры, которые за 2022 год успели повлиять на развитие региона.

- Отмеченные премией проекты являются частью городского пространства, и самое важное, они улучшают качество жизни горожан. Сегодня Екатеринбург вступает в трехсотлетний год своей истории, - заявил мэр города Алексей Орлов.

ТРАМВАЙ, ОБЪЕДИНИВШИЙ ДВА ГОРОДА

В первой номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства» отметили всех, кто работал над запуском трамвая между Верхней Пышмой и Екатеринбургом. Движение по трамвайной ветке открылось в августе этого года.

Медаль за создание единственного в России междугороднего трамвая получили сразу шесть человек, в числе которых сотрудники промышленного комплекса УГМК, а также Управления капитального строительства Верхней Пышмы и Екатеринбурга.

- Проект, как мы говорим, обыкновенная трамвайная линия. Но на самом деле это переустроенные 70 километров инженерных коммуникаций, а самое главное, это связь между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, - говорит директор по строительству и инвестициям УГМК Сергей Ерыпалов.

Премии удостоились 22 человека. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Не менее важным вкладом в развитие города стала работа по импортозамещению. Ранее зависимость от импорта составляла практически 90 %. На сегодняшний день - 40 %. Достижения пяти специалистов отметили в номинации «За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины».

Кинетический театр «Время чудес» на фасаде Екатеринбургского театра кукол мэр Екатеринбурга также отметил. Всех, кто работал над его запуском, наградили в номинации «За заслуги в области образования, культуры и искусства», медаль получили пять человек.

- Наш проект уникальный, мы над ним очень долго работали. Мы с удовольствием наблюдаем, как к нам стали приезжать зрители из области и других регионов. Мы на своем месте делаем очень значимый вклад в развитие города, - поделился впечатлениями директор Театра кукол Сергей Стражников.

СОЛНЕЧНЫЙ РАЙОН

Финальным проектом, которому уделили внимание на премии, стал новый микрорайон «Солнечный». Специалистов, которые работали над ним, наградили в номинации «За заслуги в области архитектуры и строительства».

Район развивается уже десять лет, за это время застройщик Forum Group постарался отразить весь свой опыт в создании новых ЖК, считает первый заместитель генерального директора Forum Group Сергей Мямин.

Премия имени В.Н. Татищева и Г.-В. де Геннина впервые прошла в 1998 году. Награда стала символом общественного признания профессионального вклада в развитие столицы Урала.